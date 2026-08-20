بلاتکلیفی صدها مسجد در انگلیس؛ انتظار برای بودجه امنیتی ۴۰ میلیون پوندی دولت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های به‌دست‌آمده توسط پایگاه خبری هایفن نشان می‌دهد از میان ۵۱۰ مسجدی که بین اول ژوئیه ۲۰۲۴ تا سوم نوامبر ۲۰۲۵ برای دریافت بودجه دولتی تقویت امنیت درخواست داده‌اند، تنها ۱۹۹ مسجد موفق به دریافت این حمایت شده‌اند و درخواست ۳۱۱ مسجد همچنان در وضعیت «در حال بررسی» باقی مانده است. در این بازه زمانی، وزارت کشور انگلیس حتی یک درخواست را نیز به‌طور رسمی رد نکرده است.

این اطلاعات پس از ۹ ماه پیگیری برای دسترسی به داده‌های طرح موسوم به «امنیت حفاظتی مساجد» منتشر شده است. وزارت کشور انگلیس پیش‌تر از ارائه این آمار خودداری کرده و مدعی شده بود افشای تعداد درخواست‌ها می‌تواند «توانایی دولت برای حفاظت از امنیت ملی را تضعیف کند» و موجب «افزایش تنش‌های اجتماعی» یا حتی حملات هدفمند شود؛ اما دفتر کمیسر اطلاعات انگلیس در ماه ژوئیه با این استدلال موافقت نکرد و وزارت کشور را به انتشار اطلاعات ملزم کرد.

«بل ریبیرو-ادی»، نماینده حزب کارگر از حوزه کلافام و بریکستون هیل، با اشاره به یافته‌های این گزارش گفت وعده‌های دولت درباره حفاظت از مساجد عملی نشده است. او تأکید کرد: «حفاظت از اماکن عبادت نباید به‌عنوان لطف در نظر گرفته شود. این باید یک وظیفه اساسی دولت باشد و اینکه این حفاظت به‌راحتی فراهم نمی‌شود، غیرقابل قبول است.» وی همچنین با اشاره به حمله با بمب لوله‌ای به مرکز اسلامی بلفاست در حالی که نمازگزاران داخل آن بودند، گفت: «این امر جریمۀ تأخیر در رسیدگی به درخواست‌هاست؛ اینکه مردم بدون حفاظت رها می‌شوند.»

«این طرح برای هدفش مناسب نیست»

شورای مسلمانان بریتانیا نیز خواستار انجام یک بررسی مستقل درباره این طرح شده است. «دکتر نائومی گرین»، معاون دبیرکل این شورا، گفت: «این ارقام شواهد بیشتری هستند که نشان می‌دهند این طرح برای هدفش مناسب نیست و به‌شدت نیازمند بازنگری است.» وی با اشاره به حملات اخیر به مساجد در انگلیس افزود: «زمان اقدام اکنون است.» او از آتش‌زدن خانه‌های امامان جماعت، چاقو خوردن نمازگزاران هنگام خروج از نماز، نوشته‌های نژادپرستانه و ورود افراد متخاصم به اماکن برای آزار و فیلم‌برداری از مسلمانان به‌عنوان نمونه‌هایی از این حملات یاد کرد.

این طرح سالانه ۴۰ میلیون پوند برای تأمین امنیت مساجد و مراکز اجتماعی اختصاص می‌دهد و هزینه اقداماتی مانند نصب دوربین مداربسته، سامانه‌های هشدار، حصار، دروازه و به‌کارگیری نیروهای امنیتی را پوشش می‌دهد. با این حال، شماری از مساجد به هایفن گفته‌اند تا دو سال برای بررسی درخواست‌های خود منتظر مانده‌اند و برخی نیز ناچار شده‌اند هزاران پوند از کمک‌های مردمی خود را صرف تأمین امنیت کنند. مسئولان مساجد همچنین گفته‌اند هیچ فرد یا واحد مشخصی در وزارت کشور برای پیگیری وضعیت درخواست‌ها وجود ندارد و پاسخ‌های دریافتی غالباً به ایمیل‌های کلی با این مضمون محدود می‌شود که درخواست‌ها «در حال بررسی» هستند.

مسجدی که دو سال منتظر مانده است

مسجد «قوت‌الاسلام» در منطقه نیوهام لندن نمونه‌ای از این وضعیت است. یکی از اعضای هیئت امنای مسجد که نخواست نامش فاش شود، گفت این مسجد پس از هدف قرار گرفتن در یک حادثه ناشی از نفرت در آوریل ۲۰۲۴، در اوت همان سال برای دریافت بودجه امنیتی درخواست داد، اما پس از گذشت دو سال هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. پس از درخواست، پیمانکار دولتی «اینستروم» و یک افسر پلیس متروپولیتن لندن در سپتامبر ۲۰۲۴ از مسجد بازدید کردند و نصب درهای جدید، ایجاد سازه‌های امنیتی اطراف پنجره‌ها و نصب دکمه‌های اضطراری را توصیه کردند؛ با این حال، به گفته این عضو هیئت امنا، «از آن زمان مدام پیگیری کرده‌ایم» و پاسخ وزارت کشور همچنان این بوده که درخواست «در حال بررسی» است.

این عضو هیئت امنا همچنین از سابقه تهدیدها علیه مسجد خبر داد و گفت دوربین‌های مداربسته فردی را ثبت کرده‌اند که ظاهراً آجری را از در شیشه‌ای ورودی مسجد به داخل پرتاب کرده است. او از دریافت تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز نیز خبر داد و گفت با وجود مراجعه پلیس، اقدام بیشتری صورت نگرفته است. وی با اشاره به فعالیت یک مدرسه دخترانه وابسته به مسجد افزود: «ما همچنین یک مدرسه دخترانه دینی را اداره می‌کنیم، بنابراین همیشه وقتی مسئله امنیت آنها مطرح است، نگران هستیم.»

«ناز شاه»، نماینده حزب کارگر از حوزه برادفورد وست، نیز خواستار رفع فوری انباشت درخواست‌ها شد و گفت بسیاری از مساجد همچنان از این بودجه محروم هستند. او تأکید کرد دولت باید برای رفع موانع دسترسی به بودجه با جوامع مسلمان همکاری کند تا مساجدی که سال‌ها در انتظار بوده‌اند سرانجام حمایت امنیتی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

در همین حال، «بل ریبیرو-ادی» درباره شرایط مرتبط با دریافت بودجه و مقررات رفتاری این طرح هشدار داد. این پایگاه خبری پیش‌تر فاش کرده بود مساجد متقاضی باید از یک منشور رفتاری سختگیرانه پیروی کنند و ممکن است در صورت «تضعیف فعالیت» دولت، بی‌اعتبار کردن خود طرح یا انتشار مطالب نامناسب در شبکه‌های اجتماعی رد شوند.

ریبیرو-ادی گفت: «ما باید مطمئن شویم که بودجه را همان‌گونه که برای آن در نظر گرفته شده، اعمال می‌کنیم و در حال حاضر، این ایده که تأمین بودجه را به منشور رفتاری درباره پست‌های شبکه‌های اجتماعی گره بزنیم، حفاظت نیست ــ این تلاش برای خفه کردن مساجد است.» وزارت کشور انگلیس در واکنش اعلام کرد: «ما در حال تلاش هستیم تا همه درخواست‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کنیم» و افزود بودجه امنیتی برای مساجد، مدارس دینی مسلمانان و مراکز اجتماعی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به سطح بی‌سابقه‌ای، یعنی تا ۴۰ میلیون پوند، افزایش یافته است.

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