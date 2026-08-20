«تصمیم حاکمیتی» در لبنان؛ انتقاد تند از عملکرد وزیر خارجه در قبال تجاوزات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل لبنانی با انتقاد شدید از عملکرد «یوسف رَجّی» وزیر امور خارجه این کشور با اشاره به جایگاه وزارت امور خارجه در ساختار دولت لبنان، این وزارتخانه را یکی از نهادهای حاکمیتی و نماینده دیپلماتیک و حقوقی کشور توصیف کرده و عملکرد یوسف رجّی را مورد انتقاد قرار داده است.

در این تحلیل ادعا شده که وزیر خارجه لبنان به جای دفاع از موضع ملی، رویکردی همسو با جریان «القوات اللبنانیه» اتخاذ کرده و در قبال حملات رژیم صهیونیستی، وظایف اساسی خود را به شکل مطلوب انجام نداده است.

این تحلیل در ادامه، وظایف وزارت خارجه لبنان در سطح بین‌المللی را برشمرده و مدعی شده است که این وزارتخانه باید پس از هر حمله، شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کند، خواستار برگزاری نشست‌های اضطراری شود، موارد نقض حاکمیت و حقوق غیرنظامیان را مستندسازی کرده و از کشورهای مختلف برای اعمال فشار دیپلماتیک بر اسرائیل کمک بخواهد.

نویسنده مدعی است که چنین اقداماتی در برابر حملات مستمر به جنوب لبنان، تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی مردم به اندازه کافی انجام نشده است.

در بخش دیگری از این مطلب، عملکرد وزیر خارجه لبنان در سطح عربی و داخلی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. نویسنده معتقد است که بیروت می‌توانست خواستار نشست فوق‌العاده وزیران خارجه عرب و فعال‌سازی سازوکارهای دفاع مشترک عربی در برابر تجاوزات شود، اما به ادعای او، رجّی بیشتر بر صدور بیانیه درباره حملات به منافع آمریکا در منطقه تمرکز کرده است.

این تحلیل همچنین با اشاره به برخی تحولات دیپلماتیک داخلی، وزیر خارجه را متهم می‌کند که در برابر اقدامات و مواضعی که از نگاه نویسنده نقض حاکمیت لبنان محسوب می‌شود، واکنش متناسبی نشان نداده است.

نویسنده در پایان، عملکرد رجّی را با شعار «تصمیم حاکمیتی» در تناقض دانسته و مدعی شده است که عملکرد چند ماهه او نشان‌دهنده فاصله میان شعار دفاع از حاکمیت و عملکرد واقعی دستگاه دیپلماسی لبنان است.

این تحلیل در نهایت نتیجه می‌گیرد که وزیر خارجه لبنان در انجام وظایف مورد انتظار از یک وزیر امور خارجه ناکام بوده و رویکرد سیاسی و حزبی بر مسئولیت‌های حاکمیتی و دیپلماتیک او غلبه کرده است.

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