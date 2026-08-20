به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روبرتو کارلوس، مدافع پیشین تیم ملی برزیل و باشگاه رئال مادرید، با انتشار ویدئویی به شایعات گسترده پیرامون تغییر دین خود به اسلام و ازدواج با یک زن مراکشی پایان داد.

این اسطوره ۵۳ ساله دنیای فوتبال با انتشار پیامی در یوتیوب، ضمن تکذیب گزارش‌های اخیر درباره گرویدن به دین اسلام، تأکید کرد که همچنان پیرو دین پیشین خود است. وی در این ویدئو گفت: «من هنوز مسلمان نشده‌ام، اما به تدریج در حال مطالعه و شناخت اسلام هستم.»

کارلوس با اشاره به حجم شایعات در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: «اخبار زیادی در این باره منتشر شده، اما این‌ها واقعیت ندارند. اگر تغییری در اعتقادات دینی من رخ دهد، شخصاً و مستقیماً در یک مصاحبه رسمی آن را اعلام خواهم کرد.» این فوتبالیست سابق همچنین از انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره زندگی خصوصی‌اش بدون تأیید منابع رسمی انتقاد کرد.

در همین گزارش، «سهیلا طاهری»، تبعه مراکشی که در فضای مجازی به عنوان همسر روبرتو کارلوس معرفی شده بود، نیز تمامی شایعات مربوط به ازدواج خود با این ستاره فوتبال را تکذیب کرد.

وی توضیح داد که تصاویر منتشر شده که مبنای این شایعات قرار گرفت، مربوط به مراسمی بوده که او پس از خرید باشگاه برزیلی «اینتر دلمیرا» سازماندهی کرده بود. وی افزود که در آن رویداد، شخصیت‌های برجسته عرب و شیوخی که در برزیل حضور داشتند، دعوت شده بودند و سوءتفاهم‌ها ناشی از حضور در آن جمع بوده است.

به این ترتیب، با شفاف‌سازی مستقیم روبرتو کارلوس و سهیلا طاهری، پرونده شایعات پیرامون مسلمان‌شدن این فوق ستارۀ سابق فوتبال و ازدواج او مختومه اعلام شد.

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