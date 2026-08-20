به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بازده اوراق قرضه منطقه یورو پس از اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش حمایت نقدینگی از بدهی‌های بلندمدت کاهش یافت. با این حال، این تحول نتوانست تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک را به شکل محسوسی تقویت کند؛ چرا که بازده اوراق جهانی در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده بود و موجی از فروش در بازارهای پرریسک را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق ۳۰ ساله آلمان دست‌کم یک واحد پایه کاهش یافت، در حالی که بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور تغییر چندانی نداشت. با وجود کاهش بازده اوراق، فشارهای تورمی همچنان بر اقتصاد اروپا، که وابستگی بالایی به انرژی دارد، سنگینی می‌کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

فیونا سینکوتا، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس، با اشاره به عبور قیمت نفت از ۹۰ دلار در هر بشکه، گفت نگرانی‌های تورمی همچنان پابرجاست و نگرانی‌های مالی درباره افزایش حجم بدهی آمریکا نیز ادامه دارد. در همین حال، سهام شرکت‌های مرتبط با منابع پایه ۳.۳ درصد و سهام بخش بهداشت و درمان ۱.۴ درصد افزایش یافت که تا حدی از شدت افت بازار کاست.

در معاملات شرکت‌های شاخص نیز سهام شرکت صنعتی دانمارکی «اف. ال. اسمیت اند کو» ۶.۳ درصد افزایش یافت؛ این شرکت درآمد سه‌ماهه دوم خود را بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران اعلام کرد. در مقابل، سهام شرکت دانمارکی «راک‌وول» که در زمینه تولید پشم معدنی فعالیت دارد، ۵ درصد کاهش یافت؛ هرچند این شرکت پیش‌بینی درآمد سال ۲۰۲۶ خود را افزایش داده بود، اما رقم جدید همچنان کمتر از انتظار سرمایه‌گذاران بود.

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