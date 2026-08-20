به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی به اظهارات «یقی دایان» کنسول پیشین رژیم صهیونیستی در لس‌آنجلس و «آفنیر فیلان» مقام ارشد پیشین دستگاه امنیتی این رژیم و کارشناس پرونده هسته‌ای ایران پرداخت. دایان با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ گفت که آمریکا در شرایط کنونی بیشتر به دنبال اعمال فشار اقتصادی سنگین علیه ایران است و تمایلی ندارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای وارد رویارویی نظامی مستقیم شود.

او با این حال مدعی شد که در صورت تداوم این روند برای ماه‌های طولانی، احتمال تشدید تنش و رویارویی همچنان وجود خواهد داشت.

دایان همچنین با اشاره به پیوستن امارات به اقدامات فشار اقتصادی علیه ایران، نقش چین در صادرات نفت ایران را یکی از مسائل راهبردی دانست و گفت پرسش اصلی این است که آیا آمریکا برای افزایش فشار بر تهران، حاضر خواهد شد ابزارهای اقتصادی خود را علیه پکن نیز فعال کند یا خیر.

فیلان نیز با تأکید بر تداوم فشارهای اقتصادی علیه ایران، هشدار داد که حتی در صورت آسیب شدید به اقتصاد ایران، این مسئله لزوماً به فروپاشی نظام سیاسی یا پذیرش امتیازات گسترده در مذاکرات منجر نخواهد شد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، گسترش نفوذ ترکیه در منطقه مورد توجه قرار گرفت. دایان با اشاره به تلاش آنکارا برای ورود به سوریه، غزه، کرانه باختری و قدس، این روند را یک چالش راهبردی برای رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

او همچنین از نبود واکنش شدید دونالد ترامپ به برخی اقدامات اسرائیل در سوریه ابراز تعجب کرد و نقش تام باراک، فرستاده آمریکا در منطقه، در سیاست‌های مرتبط با ترکیه را مورد اشاره قرار داد.

فیلان در پایان با انتقاد از رویکرد رژیم صهیونیستی گفت این رژیم بار دیگر در مسیری قرار گرفته که پایان آن می‌تواند شکست راهبردی باشد؛ زیرا به جای ابتکار عمل، بیشتر در موضع دفاعی قرار گرفته و از قدرت نظامی بدون طراحی یک جایگزین سیاسی استفاده می‌کند.

او با اشاره به شکل‌گیری ترتیبات و ائتلاف‌های جدید در منطقه هشدار داد که اگر اسرائیل نتواند ائتلافی گسترده با آمریکا، امارات، عربستان و مصر ایجاد کند، ممکن است بار دیگر در یک «وضعیت راهبردی فاجعه‌بار» قرار گیرد.

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