به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «معاریو» در گزارشی نوشت نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، طرح امنیتی حزب خود را ارائه کرده است که بر چهار محور استوار است: تلقی قطر به عنوان «کشور دشمن»، تحمیل هزینه به ایران در قبال هرگونه عملیات حزب‌الله در لبنان، تبدیل مصر به بازیگر و میانجی اصلی در مدیریت غزه پس از جنگ و ورود ارتش اسرائیل به بخش عربی این منطقه. این روزنامه همچنین از ارائه طرح‌های امنیتی و سیاسی دیگری درباره کرانه باختری، لبنان و سوریه در آستانه انتخابات خبر داد.

آوی اشکنازی، خبرنگار و تحلیلگر امور نظامی «معاریو»، با اشاره به فعالیت نیروهای لشکر ۳۶ رژیم صهیونیستی در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان و ازسرگیری عملیات ترور هدفمند در غزه، مدعی شد که اسرائیل همچنان به دنبال اعمال فشار نظامی بر حماس است.

او در عین حال درباره حمله به فرودگاه ابوالظهور در ادلب سوریه گفت ارزیابی‌ها درباره احتمال رویارویی مستقیم اسرائیل و ترکیه اغراق‌آمیز است و به گفته وی، هر سه طرف ترجیح می‌دهند از تشدید تنش جلوگیری کنند.

اشکنازی همچنین با اشاره به مواضع ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، مدعی شد که این رژیم تحولات جبهه سوریه را زیر نظر دارد و اجازه استقرار نیروهای «متخاصم» در نزدیکی مرزهای خود را نخواهد داد.

با این حال، او مشکل اصلی اسرائیل را نه توان نظامی، بلکه «جمود سیاسی» دانست و تأکید کرد که این رژیم به جای آنکه تحولات سیاسی را هدایت کند، در بسیاری از موارد ناچار به دنبال کردن آن است؛ موضوعی که به گفته او باعث شده قطر و ترکیه نقش محوری در مذاکرات مربوط به غزه پیدا کنند.

این تحلیلگر صهیونیست در پایان خواستار فعال‌تر شدن نقش مصر، اردن، عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تحولات منطقه شد و تأکید کرد که اسرائیل باید همزمان با ادامه اقدامات نظامی، در عرصه سیاسی نیز ابتکار عمل داشته باشد.

او همچنین بر تقویت دولت لبنان با کمک عربستان و فرانسه و استفاده از مسیرهای سیاسی در سوریه تأکید کرد و پرسش اصلی را این دانست که پس از انتخابات، کدام یک از سیاستمداران رقیب خواهد توانست یک طرح سیاسی چندجانبه برای رژیم صهیونیستی ارائه کند.

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