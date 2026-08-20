به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی عمار، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مراسم بزرگداشت «محمد سلیم حمیه»، از شهدای مقاومت، در مجتمع سیدالاوصیاء(ع) در برج البراجنه با اشاره به نقش مقاومت در لبنان گفت جایگاه و عزت افراد، فارغ از مقام و مسئولیتی که دارند، بدون مقاومت و سلاح آن قابل حفظ نیست و از برخی جریان‌های داخلی خواست از «هرج‌ومرج سیاسی» که به گفته او فرصت دخالت و بهره‌برداری را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد، پرهیز کنند.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت همچنین نسبت به سیاست‌های آمریکا در منطقه هشدار داد و مدعی شد واشنگتن در طول دهه‌های گذشته نه‌تنها از حاکمیت و کرامت ملت‌ها حمایت نکرده، بلکه در مواردی سیاست‌هایی را برای تحت فشار قرار دادن ملت‌ها، غارت منابع و تسلط بر حاکمیت آنها دنبال کرده است. او در این زمینه به کشورهایی از جمله ویتنام، افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، فلسطین و لبنان اشاره کرد.

عمار در ادامه، سلاح مقاومت را سلاحی دانست که به گفته او برای مقابله با رژیم صهیونیستی شکل گرفته و زمانی وارد میدان شد که دولت لبنان از حمایت از شهروندان و حفاظت از سرزمین و آب‌های این کشور ناتوان ماند. وی تأکید کرد که مقاومت سلاح خود را علیه دشمن صهیونیستی به کار گرفته و آن را وارد درگیری‌های داخلی لبنان نکرده است.

وی در پایان بار دیگر از مسئولان و جریان‌های سیاسی لبنان خواست شرایط کشور را واقع‌بینانه ببینند و از پناه بردن به قدرت‌های خارجی به عنوان راهی برای حفظ لبنان خودداری کنند. عمار تأکید کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال خیر و مصلحت لبنان نیستند و مسئولان باید با بازگشت به وجدان و کرامت خود، مسئولیت‌هایشان را در قبال کشور و مردم به درستی انجام دهند.

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