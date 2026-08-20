شمار شهدای جنگ غزه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید و ۲۵ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدهاند.
به گزارش المسیره، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۴۸ نفر دیگر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس آمار تجمعی وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۶۰ نفر رسیده است.
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