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شمار شهدای جنگ غزه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر رسید

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷
کد مطلب: 1854852
شمار شهدای جنگ غزه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای این باریکه به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر افزایش یافته است.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۰ شهید و ۲۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

به گزارش المسیره، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۴۸ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

بر اساس آمار تجمعی وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۴۱۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۶۰ نفر رسیده است.

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