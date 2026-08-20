به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدالله زغاری، رئیس باشگاه اسرای فلسطین، درباره آغاز روند اختصاص یک بند ویژه برای اسرای فلسطینی محکوم به اعدام در زندان‌های رژیم صهیونیستی را بخشی از روند تبدیل قوانین و سیاست‌های تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی به اقدامات اجرایی دانست و تأکید کرد آماده‌سازی برای اجرای احکام اعدام، «جنایتی علیه بشریت» است.

وی گفت کنست رژیم صهیونیستی در ماه مارس گذشته قانونی را تصویب کرده که امکان اجرای مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی را فراهم می‌کند و بر اساس آن، فلسطینیان محکوم به قتل در دادگاه‌های نظامی، مگر در شرایط استثنایی، به اعدام محکوم خواهند شد.

این هشدار پس از آن مطرح شد که شبکه «اسرائیل ۲۴» به نقل از دفتر ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از آغاز اختصاص نخستین بند ویژه برای اسرای فلسطینی محکوم به اعدام خبر داد.

بن‌گویر نیز مدعی شده است که رژیم صهیونیستی به وعده خود برای تصویب قانون مجازات اعدام عمل کرده و روند آماده‌سازی بند محکومان به اعدام و محل اجرای احکام آغاز شده است.

زغاری همچنین با اشاره به استفاده سیاسی از اسرای فلسطینی، گفت این افراد در سال‌های گذشته با قتل، شکنجه و انواع اقدامات خشونت‌آمیز مواجه بوده‌اند.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، بیش از ۹۴۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند که در میان آنها ۹۲ زن و بیش از ۳۷۰ کودک حضور دارند و گزارش‌هایی درباره شکنجه، گرسنگی و محرومیت از خدمات پزشکی درباره آنان منتشر شده است.

رئیس باشگاه اسرای فلسطین در پایان، جامعه جهانی را مسئول ادامه این اقدامات دانست و گفت سکوت بین‌المللی زمینه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است.

وی همچنین اعلام کرد بیش از ۱۰۰ فلسطینی در زندان‌های این رژیم بر اثر شکنجه، خشونت، خشونت جنسی، سوءتغذیه و بیماری جان خود را از دست داده‌اند و مدعی شد اقدامات بن‌گویر با هدف انتقام‌گیری از اسرای فلسطینی و سلب حقوق انسانی آنها انجام می‌شود.

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