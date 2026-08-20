بازداشت فعال حقوق بشری بحرینی پس از یورش نیروهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین از بازداشت ناجی فتیل، فعال و مدافع حقوق بشر، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل او در منطقه بنی‌جمره خبر داد.

جمعیت وفاق بحرین اعلام کرد ناجی فتیل پس از آن بازداشت شده که مقام‌های این کشور خواستار پرداخت جریمه مالی مرتبط با پرونده‌ای شدند که پیش‌تر و در چارچوب عفو سلطنتی، مختومه و اتهامات مربوط به آن لغو شده بود.

سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی درباره یورش به منزل و بازداشت فتیل، اعلام کرد مقام‌های بحرینی می‌توانستند به جای ورود به منزل و بازداشت وی، از اقدامات قانونی دیگری مانند احضار استفاده کنند.

این سازمان توضیح داد که فتیل دو سال پیش مشمول عفو سلطنتی شده و اتهامات مرتبط با پرونده مورد پیگیری نیز لغو شده بود؛ با این حال، به گفته این سازمان، وزارت کشور بحرین همچنان خواستار پرداخت حدود ۱۰ هزار دینار بحرینی بابت همان پرونده است.

سازمان سلام درباره مبنای قانونی بازگشایی پرونده و پیگیری مجدد و بازداشت فتیل و همچنین میزان انطباق این اقدام با قوانین بحرین و تعهدات بین‌المللی این کشور ابراز تردید کرد.

در تحولات مرتبط، جمعیت الوفاق اعلام کرد مقام‌های بحرینی آزادی ۱۵ زندانی را که قرار بود در چارچوب برنامه زندان‌های باز آزاد شوند، متوقف کرده‌اند. همچنین گزارش‌های اولیه از بازداشت محمد عباس المهدی، جوان بحرینی، پس از بیش از دو هفته ناپدیدشدن اجباری حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان در بحرین، به‌ویژه افرادی که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند، همچنان ادامه دارد.

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