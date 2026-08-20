واکنش چین و ایران به تهدیدات اقتصادی ترامپ / لین جیان: تحریم و فشار راهگشا نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به طرح اعلامی رئیسجمهور آمریکا که مدعی شده «خردکنندهترین عملیات اقتصادی تاریخ» را علیه ایران آغاز کرده، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز ضمن اعلام مخالفت پکن، گفت که اعمال تحریمهای بیشتر، کاری از پیش نخواهد برد.
لین جیان در جمع خبرنگاران در پکن گفت: اعمال تحریم و فشار به حل مسئله کمکی نمیکند» و افزود: «چین از طرفهای ذیربط میخواهد مسئولانه عمل کنند و مسائل را از طریق ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی حلوفصل کنند.
وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، امروز با بیان اینکه تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحرانهای مالی داخلی است، تصریح کرد: اصرار بر ادامه سیاستهای شکستخورده، تنها شکستهای بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریبآبادی، نیز در پی پیام بامداد امروز ترامپ در خصوص آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران، گفت: جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا اسم شکست بعدی را "جنگ اقتصادی" گذاشتهاند.
..................
پایان پیام/
نظر شما