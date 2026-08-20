به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» گزارشها و اظهارات مستندی درباره ضربوشتم، توهینهای فرقهای، تهدید و اجبار به امضای صورتجلسههای بازجویی علیه شماری از علمای شیعه بحرینی بازداشت شده را محکوم کرد و خواستار تحقیق فوری و مستقل درباره این ادعاها شد.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد شماری از علمای دینی شیعه بحرین که نیروهای حکومت در مناطق مختلف این کشور بازداشت کردهاند، در معرض تعرضهای جسمی و لفظی، رفتارهای حاوی تحقیر فرقهای و اجبار برای امضای صورتجلسههای بازجویی قرار گرفتهاند که نقض آشکار معیارهای حقوق بشری بینالمللی و داخلی است و با بیانیه اخیر دادستانی درباره ضمانتهای قانونی متهمان و برخورداری آنان از حقوق کاملشان در تضاد قرار دارد.
سازمان سلام با اشاره به اظهارات مستند موجود، از وجود مجموعهای نظاممند از نقض حقوق اساسی بازداشتشدگان خبر داد و اعلام کرد برخی از علمای شیعه در جریان بازجویی توسط افسران مورد ضربوشتم و توهینهای دارای ماهیت فرقهای قرار گرفتهاند و با تهدید به تعرض جنسی و تهدید به سلب تابعیت مواجه شدهاند. همچنین به گفته این سازمان، برخی از آنان به دلیل تعلق مذهبی خود مورد تمسخر قرار گرفتهاند.
این سازمان افزود که وکلا نیز فرصت کافی برای دسترسی به پرونده و مطالعه اسناد آن به منظور آمادهسازی دفاعیات خود نداشتهاند.
سازمان سلام تأکید کرد آنچه بر سر این علما آمده، نشاندهنده تجاوز آشکار نهادهای مسئول اجرای قانون از حدود اختیارات قانونی، نقض قانون اساسی و تعرض به استقلال دستگاه قضایی است.
سازمان سلام با ابراز تردید جدی درباره سلامت روند قضایی جاری، اعلام کرد شرایط موجود پرسشهایی درباره رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده و این محاکمه ممکن است به اقدامی صوری برای قانونی جلوه دادن رفتارهای غیرقانونی علیه متهمان تبدیل شود.
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