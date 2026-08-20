«گاردین»: تورم انگلیس تحت تأثیر پیامدهای جنگ ایران به ۲.۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، نرخ تورم این کشور از ۲.۶ درصد در ماه ژوئن به ۲.۹ درصد در ژوئیه افزایش یافته و نخستین رشد سالانه تورم از ماه مارس را ثبت کرده است.
افزایش قبوض انرژی خانوارهای انگلیسی در ماه ژوئیه نیز با سریعترین روند تابستانی طی چهار سال اخیر همراه بوده و تحولات بازار جهانی انرژی از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است.
افزایش نگرانیها درباره تشدید تورم تنها به انگلیس محدود نیست و تحولات منطقه غرب آسیا و اختلال در بازارهای انرژی و تولید مواد غذایی، نگرانیهایی را درباره افزایش قیمتها در اقتصادهای مختلف جهان ایجاد کرده است.
در همین حال، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی گزینههای خود درباره نرخ بهره است و دولت این کشور نیز برای ارائه بودجهای دشوار در ماه اکتبر آماده میشود.
دادههای اقتصادی دیگر نیز از کاهش سرعت رشد دستمزدها در انگلیس طی ماه ژوئن و رسیدن تعداد فرصتهای شغلی خالی به پایینترین سطح در پنج سال گذشته حکایت دارد.
در همین حال، تورم پایه که قیمت انرژی و مواد غذایی را در محاسبات خود لحاظ نمیکند، در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند که بالاتر از پیشبینی ۲.۵ درصدی اقتصاددانان بود؛ تورم بخش خدمات نیز از ۳.۶ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافت.
بر اساس برآوردهای ارائهشده، ادامه تنشهای منطقهای میتواند تورم انگلیس را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴.۵ درصد برساند.
این چشمانداز، در کنار افزایش هزینه انرژی و کاهش سرعت رشد دستمزدها، فشار مضاعفی بر خانوارهای انگلیسی وارد کرده و تصمیمگیری بانک مرکزی درباره سیاست پولی آینده را دشوارتر میکند.
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