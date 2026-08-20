به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان فرانسه (CFCM)، اصلیترین نهاد نمایندگی مسلمانان در این کشور، اقدام «وحشیانه» ارتش رژیم صهیونیستی در شمارهگذاری پیشانی بازداشتشدگان فلسطینی را به شدت محکوم کرد. این واکنش پس از انتشار ویدئوهایی از شهر «قَباطیه» (Qabatiya) واقع در نزدیکی شهر «جنین» در کرانه باختری اشغالی صورت گرفت که نشان میداد نظامیان صهیونیست در جریان یورش به این منطقه، با حک کردن اعداد بر پیشانی و بازوهای فلسطینیها، آنها را هدف قرار دادهاند.
در این میان، یکی از بازداشتشدگان به نام «احمد الحثناوی» (Ahmad al-Hathnawi) که عدد ۴۴ بر پیشانی او حک شده بود، در گفتگو با رسانهها گفت که حدود ۵۰ نفر از جمله زنان در این بازداشت دستگیر شدهاند.
وی همچنین تأکید کرد که این بازجوییها تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان خانوادهها و بازداشتن مردم از مقاومت در برابر گسترش شهرکسازیهای اسرائیل در اطراف جنین است.
شورای مسلمانان فرانسه با ابراز «وحشت و انزجار عمیق» در بیانیهای نوشت: «تبدیل یک انسان به شمارهای که بر بدن او حک شده باشد، یادآور تاریکترین دوران تاریخ قاره اروپا است» و مستقیماً به حک کردن شماره بر بدن زندانیان در اردوگاههای کار اجباری نازیها اشاره کرد. این نهاد هشدار داد که «غیرانسانیسازی یک ملت، همواره مقدمه یا همراه با نسلکشی بوده است» و خاطرنشان کرد که این اقدام، یک حادثه گذرا نیست، چرا که در ماه آوریل نیز فلسطینیها در منطقه جنین با شمارههایی که بر دستهایشان حک شده بود، مشاهده شده بودند.
این اقدام شنیع واکنش برخی نمایندگان داخلی اسرائیل نیز را در پی داشت. «احمد تیبی» (Ahmad Tibi)، نماینده کنست (پارلمان اسرائیل)، این رفتار را «شوکآور و منزجرکننده» خواند و نوشت: «این همان چهره غیرانسانیسازی است: محو کردن هویت فرد و تبدیل کردن او به یک عدد؛ تصویری که باید همه را شوکه کند.»
شورای مسلمانان فرانسه در پایان، از جامعه جهانی خواست تا با نگاه نکردن به این جنایات، برای اجرای قوانین بشردوستانه بینالمللی و توقف این تجاوزات، اقدام قاطع و قهری انجام دهند.
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