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فراخوان حماس برای روز یاری و خشم در حمایت از قدس و غزه

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۶
کد مطلب: 1854862
فراخوان حماس برای روز یاری و خشم در حمایت از قدس و غزه

جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، از عموم ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان دعوت کرد تا روز جمعه را به عنوان «روز یاری و خشم برای قدس، غزه و کرانه باختری» گرامی بدارند و نسبت به خطر طرح‌های فعلی برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی و تغییر ماهیت آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: از عموم ملت و امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان دعوت می‌کنیم روز جمعه را روز یاری و خشم برای قدس و غزه و کرانه باختری قرار دهند.

در این بیانیه تأکید شده است: آتش کشیدن مسجدالاقصی در ۵۷ سال قبل در راستای تلاش‌ها برای هدف قرار دادن این مسجد و تحمیل سیطره و تقسیم آن بوده است.

در بیانیه حماس تأکید شده است: ما درباره خطر طرح‌های فعلی برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی و تغییر ماهیت آن هشدار می‌دهیم و بر لزوم تبدیل سالگرد این واقعه به انگیزه‌ای برای پشتیبانی از قدس و مردم آن و مخالفت با یورش به آن و شهرک‌سازی و بیرون راندن مردم از آن تأکید می‌کنیم.

این جنبش تأکید کرد: تلاش‌ها برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی به رژیم اشغالگر هیچ مشروعیتی نمی‌بخشد.

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