به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو در واکنش به تحولات اخیر سوریه، با طرح ادعای وجود تهدیدهای راهبردی و امنیتی، اعلام کرد اسرائیل استقرار نظامی ترکیه در سوریه و حرکت آن به سمت جنوب را تحمل نخواهد کرد. وی مدعی شد پیام تل‌آویو به آنکارا به اندازه کافی شنیده نشده است.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز با متهم کردن رجب طیب اردوغان به کشاندن ترکیه به «ماجراجویی‌های خطرناک» در سوریه، به رئیس‌جمهور ترکیه درباره آزمودن عزم اسرائیل هشدار داد.

در مقابل، یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات‌ها» و ژنرال ذخیره اسرائیلی، حملات این رژیم در سوریه را ناشی از ملاحظات سیاسی داخلی دانست و آن را اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک توصیف کرد که اسرائیل را به درگیری با ترکیه نزدیک می‌کند.

او با انتقاد از استفاده دوباره از قدرت نظامی برای اهداف سیاسی گفت نتانیاهو با این رویکرد امنیت اسرائیل را به خطر انداخته و به جای استفاده از قدرت برای ایجاد امنیت، زمینه شکل‌گیری جنگ‌های بیشتر را فراهم می‌کند.

ایهود باراک، نخست‌وزیر و فرمانده پیشین ارتش رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد شدید از نتانیاهو، افزایش تنش با ترکیه را اقدامی «احمقانه و بی‌محابا» خواند و گفت بوی انگیزه‌های سیاسی و تلاش برای رسیدن به انتخابات با مجموعه‌ای از تنش‌های امنیتی از این اقدام به مشام می‌رسد.

باراک تأکید کرد ترکیه را نمی‌توان با ایران یا سوریه مقایسه کرد و مدعی شد نتانیاهو به دلیل شکست در تحقق اهداف جنگ و نگرانی از آینده سیاسی خود، بیش از امنیت اسرائیل به بقای سیاسی‌اش توجه دارد.

همزمان، رسانه‌ها و برخی منابع امنیتی اسرائیلی نیز نسبت به تشدید تنش در جبهه‌های مختلف هشدار داده‌اند. شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد نگرانی‌هایی درباره تشدید تنش با انگیزه‌های سیاسی داخلی وجود دارد و این نهادها تمایلی به ورود به جنگ‌های بیشتر ندارند.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز با تیتر «همه جبهه‌ها باز هستند» به این وضعیت پرداخت و یک کاریکاتور از نتانیاهو منتشر کرد که در آن، اردوغان را مانند کودکی در آغوش گرفته و از «تولد یک جبهه جدید» سخن می‌گوید. در همین حال، گزارش‌هایی درباره تماس رئیس جدید موساد با وزیر خارجه سوریه و طرح نگرانی‌ها و خطوط قرمز اسرائیل درباره حضور ترکیه در سوریه منتشر شده است.

...............

پایان پیام