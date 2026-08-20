به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفر «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه در صبح روز گذشته، بار دیگر برنامههای تلآویو در جبهه سوریه را تثبیت کرد. چه از نظر ادامه ایجاد و گسترش منطقه حائل و تصرف تدریجی اراضی بیشتر چه از نظر تحمیل سلطه کامل هوایی و حتی بیاعتنایی به تلاشهای دمشق و واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات پاریس که ژانویه گذشته برگزار شده بود.
رسانههای عبری درباره مناطقی که زامیر در قنیطره، درعا یا جبلالشیخ از آنها بازدید کرده، اطلاعاتی منتشر نکردند و تنها از بازدید او از چند موضع نظامی خبر دادند. با این حال، تحرکات نظامی، سیاسی و اجتماعی نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه نشان میدهد که اهداف این رژیم فراتر از صرفاً کنترل یک منطقه حائل است و از ادعاهای مربوط به حفظ امنیت و حفاظت از سویداء فراتر میرود.
این سفر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که از چهرههای برجسته جناح بلندپرواز در ساختار نظامی این رژیم به شمار میرود، پس از اعلام کلمبیا درباره بهرسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندیهای جولان اشغالی انجام شد. اقدامی که از یک سو نشاندهنده نفوذ جدید رژیم صهیونیستی در آمریکای لاتین و از سوی دیگر بیانگر گسترش نفوذ آمریکا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ بر حیاط خلوت این کشور است.
خط جنوب تدمر؛ طرحی برای سلطه تدریجی
رژیم صهیونیستی در حالی هر روز با سیاست پیشروی تدریجی طرحی جامع برای سلطه بر منطقهای که در ادبیات عبری از آن با عنوان خط جنوب تدمر یاد میشود ترسیم میکند. منطقهای که از بلندیهای جولان اشغالی تا جنوب شهر تدمر در مرکز سوریه امتداد دارد و بخش عمده رشتهکوه قلمون در غرب از مسیر دمشق، تا مرز عراق را دربرمیگیرد.
تلآویو حتی مناطق شمالی سوریه را نیز از دامنه تجاوزات خود خارج نکرده است. در همین چارچوب، بامداد روز گذشته به فرودگاه نظامی ابوالظهور حمله کرد، فرودگاهی که کمتر از ۶۰ کیلومتر با مرز رسمی ترکیه فاصله دارد.
میتوان تحرکات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه را در چند محور خلاصه کرد. نخست در چارچوب طرح کمربند شرقی که رژیم اشغالگر قدس قصد دارد در امتداد مرزها از جبلالشیخ تا ایلات از طریق مرز اردن و بخشهایی از کرانه باختری ایجاد کند. رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب زمینها، ایجاد خاکریزهای خاکی و بتنی و احداث خطوط فنی، الکترونیکی و نظامی چندلایه کرده است. خطوطی که چندین کیلومتر فراتر از منطقه حائل تعیینشده در توافق آتشبس سال ۱۹۷۴ میلادی امتداد دارند.
علاوه بر این، رژیم صهیونیستی بیش از ۱۲ تا ۱۴ پایگاه ثابت در ارتفاعات و نقاط راهبردی از جبلالشیخ تا حوضه رود یرموک ایجاد کرده است. همزمان، سامانههای توپخانهای و موشکهای دوربرد به این مواضع منتقل شدهاند. اقدامی که به رژیم صهیونیستی امکان میدهد شمال دمشق را نیز تهدید کند.
جمعآوری اطلاعات و تلاش برای نفوذ در میان مردم
رژیم صهیونیستی همچنین در حال انجام بررسیهای امنیتی از ساکنان و جمعآوری اطلاعات در روستاهای جبلالشیخ، قنیطره و مناطق غربی استان درعاست.
تلآویو همچنین با شخصیتها و بزرگان روستاهای مجاور مرز ارتباط برقرار کرده و در مقابل کسانی که از همکاری با رژیم اشغالگر قدس خودداری میکنند، عملیات بازداشت و ارعاب انجام میدهد.
رژیم صهیونیستی همچنین یک درمانگاه در نزدیکی شهرک حضر ایجاد کرده و ساکنان روستاهای اطراف از مذاهب و طوایف مختلف را به استفاده از آن تشویق میکند. همزمان، برنامههایی برای ایجاد یک درمانگاه دیگر در حومه درعا در دست دارد.
این اقدامات در کنار توزیع برخی کمکهای غیرنقدی انجام میشود. کمکهایی که هدف از آنها جلب وفاداری ساکنان و بهرهبرداری از شرایط دشوار اقتصادی آنان است.
اسرائیل و تلاش برای تغییر معادله در سویدا
در سویداء نیز رژیم صهیونیستی از کشتارهایی که نیروهای وابسته به حکومت جولانی و گروههایی از عشایر مرتکب شدهاند و همچنین از نبود اقدامات جدی این حکومت برای اجرای عدالت و حل بحران، بهرهبرداری میکند.
هدف تلآویو، به نوشته این گزارش، حرکت به سمت جدایی نهایی ساکنان استان سویداء و دروزیهای سوری بهطور کلی از حکومت جولانی و تقویت جایگاه شیخ «حکمت الهجری» است.
رژیم صهیونیستی همچنین تلاش میکند وضعیت کنونی در استان سویداء را تا زمانی که شور و حرارت دولت کنونی آمریکا در حمایت از حکومت جولانی، کاهش یابد، حفظ کند. احتمالی که ممکن است در نیمه دوم دوره کنونی ریاستجمهوری دونالد ترامپ رخ دهد.
در جبلالشیخ نیز رژیم صهیونیستی در تلاش است یک نیروی کوچک برای بر عهده گرفتن امنیت روستاها ایجاد کند. این طرح تحت نظارت سرتیپ «غسان علیان» هماهنگکننده امور دروزیها در سوریه و لبنان در ارتش رژیم صهیونیستی، دنبال میشود.
چشم رژیم صهیونیستی به گسترش شهرکسازی در جولان
اما خطرناکتر از همه این اقدامات، تلاش رژیم صهیونیستی برای استفاده از شرایط کنونی نظامی و سیاسی با هدف گسترش شهرکسازی در جولان اشغالی است.
تلآویو قصد دارد شمار شهرکنشینان صهیونیست در این منطقه را به ۵۰ هزار نفر افزایش دهد که دو برابر جمعیت کنونی سوریها در پنج روستای جولان اشغالی است.
اسرائیل همچنین بر ساکنان سوری این منطقه فشار وارد میکند تا تابعیت رژیم صهیونیستی دریافت کنند و تلاش دارد از خشم موجود در منطقه جولان اشغالی نسبت به حکومت جولانی پس از کشتارهای سویداء بهره ببرد تا ساکنان را به کنار گذاشتن مخالفت دیرینه خود با دریافت تابعیت رژیم صهیونیستی متقاعد کند.
این مخالفت پس از تصمیم اسرائیل برای الحاق جولان و در پی انتفاضه سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ شکل گرفته بود.
بیاعتنایی تلآویو به تلاشهای واشنگتن
از نظر سیاسی، رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته تلاشهای «تام باراک»، سفیر آمریکا در ترکی برای ازسرگیری دیدارها میان دمشق و تلآویو را نادیده گرفته است.
این رژیم همچنین پیامهای علنی و محرمانه احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی برای دستیابی به یک توافق امنیتی را نادیده گرفته و در پاسخ، حملات بیشتری علیه سوریه انجام داده است.
تلآویو در عین حال به حداقل سطح هماهنگی امنیتی که حکومت جولانی در توافق پاریس پذیرفته، بسنده کرده و پیامهای خود را از طریق میانجی آمریکایی به طرف سوری منتقل میکند.
همزمان، یک کارزار رسانهای نیز در رژیم صهیونیستی در جریان است که هدف آن به تصویر کشیدن حکومت جولانی و دولت ترکیه که پشت سر آن قرار دارد، بهعنوان دشمنی نگرانکننده است. اقدامی که میتواند زمینه را برای اقدامات خصمانه بیشتر رژیم صهیونیستی در سوریه در مرحله آینده فراهم کند.
دمشق میان آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفتار شده است
بر این اساس، به نظر میرسد حکومت جولانی میان حمایت آمریکا از خود و پذیرش اهداف کلی رژیم صهیونیستی در سوریه از سوی واشنگتن گرفتار شده است.
بهویژه در موضوع جولان اشغالی، دولت آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه را به رسمیت شناخت و دولت جو بایدن نیز از این تصمیم عقبنشینی نکرد.
در عین حال، موضع تام باراک تا حدودی متفاوت است. چرا که اقدامات آشکار رژیم صهیونیستی بهویژه حمله اخیر به فرودگاه ابوالظهور، او را در موقعیت دشواری قرار داده است.
خطر تشدید اشغالگری و شهرکسازی
تردیدی نیست که مرحله آینده، بهویژه پس از انتخابات رژیم صهیونیستی، خطرات قابل توجهی برای سوریه به همراه خواهد داشت.
ساختار نظامی رژیم صهیونیستی در تلاش است عملیاتهای خود را در هر نقطهای که لازم بداند از سر بگیرد تا دستاوردهای سه سال گذشته را تثبیت و تهدیدهای جدید را از میان بردارد.
از این رو، خطر اشغال اراضی بیشتر در فلسطین اشغالی و مناطق پیرامونی، افزایش شهرکسازی و تسلط بر منابع جدید، بهویژه منابع آب و زمینهای کشاورزی، بیش از پیش مطرح است.
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