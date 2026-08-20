عون در واتیکان خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون در دیدار با پاپ لئو چهاردهم در واتیکان، بر ادامه تلاشهای دیپلماتیک در مجامع بینالمللی برای تحقق مطالبات لبنان تأکید کرد و خواستار الزام رژیم صهیونیستی به اجرای مفاد «توافق چارچوب» و توقف حملات روزانه علیه غیرنظامیان، زیرساختها و روستاهای جنوب لبنان شد.
وی همچنین از واتیکان خواست برای خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان و فراهم شدن زمینه بازسازی مناطق آسیبدیده و بازگشت آوارگان حمایت کند.
در مقابل، فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در بیانیهای با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، مدعی شد رژیم صهیونیستی از توافق چارچوب برای ادامه حملات علیه جنوب استفاده میکند.
این فراکسیون با اشاره به کشته شدن ۱۱ نفر در حملات هفته گذشته به شهرکهای انصار و دیرالزهرانی، دولت لبنان را به کوتاهی در انجام وظایف سیاسی، حاکمیتی و دیپلماتیک متهم کرد و خواستار «اعلام مرگ توافق چارچوب» و خروج از مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد.
این فراکسیون همچنین حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری و نیز حمله به فرودگاه ابوالظهور در استان ادلب سوریه را محکوم کرد. در بخش دیگری از بیانیه نیز نسبت به گسترش فساد و سهمیهبندی در ساختار اقتصادی و سیاسی لبنان و کاهش نقش دستگاه قضایی ابراز نگرانی شد.
در همین حال، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در دیدار با مسئولان محلی شهرکهای مرزی رمیش و دبل، حمایت از ساکنان مناطق مرزی جنوب را «اولویت ملی» دانست و بر تأمین سوخت، آموزش، خدمات اساسی و مسیر ارتباطی امن با این مناطق تأکید کرد.
همزمان، نیروهای یونیفل یکی از مواضع خود در منطقه الخردلی ـ لیتانی را به ارتش لبنان تحویل دادند. در عرصه میدانی نیز گزارشها از ادامه حملات و گلولهباران مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله حوله، وادی السلوقی، الحُجیر، مجدل زون و المنصوری حکایت دارد.
...........
پایان پیام
نظر شما