قراردادهای صدها میلیارد دلاری، در کنار تحرکات آمریکا در عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ باراک همزمان با مسیرهای سیاسی، رایزنیهایی با مقامهای عراقی و سوری و همچنین نمایندگان شرکتهای بزرگ آمریکایی انجام داده است. محور این رایزنیها، به نوشته «الاخبار»، حوزههایی همچون انرژی و نفت، زیرساخت، فناوری، دفاع و ارتباطات است و حتی از سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری در عراق و حدود ۱۲۵ میلیارد دلاری در سوریه سخن گفته شده است.
این روزنامه همچنین مدعی شده است که تحرکات اقتصادی آمریکا به مذاکرات این کشور با ایران نیز کشیده شده و نمایندگانی از شرکتهایی همچون «شورون» و «اکسونموبیل» در رایزنیهای مرتبط با این مذاکرات حضور داشتهاند.
بر اساس این گزارش، طرف آمریکایی طرحهایی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران مطرح کرده و از سرمایهگذاریهایی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سخن به میان آمده است؛ طرحی که قرار بود در چارچوب توافق سیاسی، پایان جنگ، رفع تحریمها و عادیسازی روابط اقتصادی دنبال شود.
در بخش دیگری از این گزارش، «الاخبار» به پروژههای انرژی و زیرساختی در عراق اشاره کرده و از طرحهایی برای توسعه میادین نفتی و احیای خطوط انتقال نفت عراق از طریق سوریه و ترکیه به دریای مدیترانه خبر داده است.
این روزنامه همچنین مدعی شده است که شرکتهای بزرگ آمریکایی در حال بررسی حضور در بخشهای مختلف اقتصادی عراق و سوریه هستند و در این میان، مسئله تأمین امنیت پروژهها و خطوط انتقال انرژی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش «الاخبار»، فهرستی شامل ۱۷۴ شرکت آمریکایی برای فعالیت در عراق و سوریه تهیه شده که حوزههایی مانند انرژی و نفت، زیرساخت و ساختوساز، دفاع و امنیت، فناوری و ارتباطات، سلامت و دارو، خدمات مالی، خردهفروشی، مشاوره و آموزش را دربرمیگیرد.
این فهرست شامل شماری از بزرگترین شرکتهای آمریکایی است و روزنامه آن را بخشی از برنامه گسترش حضور اقتصادی آمریکا در منطقه میداند.
این گزارش در نهایت مدعی است که فعالیتهای اقتصادی و تجاری آمریکا از محاسبات سیاسی و امنیتی این کشور در منطقه جدا نیست و واشنگتن درصدد است ضمن حفظ نفوذ سیاسی و نظامی خود، زمینه را برای حفاظت از سرمایهگذاریها و قراردادهای آینده فراهم کند.
«الاخبار» در همین چارچوب این پرسش را مطرح میکند که در صورت اجرای پروژههای بزرگ انرژی، بهویژه خط لوله احتمالی انتقال نفت عراق از مسیر سوریه و ترکیه، چه طرفی مسئول تأمین امنیت این پروژهها خواهد بود؟
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