به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از افزایش چشمگیر حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری پرده برداشت و تأکید کرد که این اقدامات در سایه حمایت همه‌جانبه دولت رژیم صهیونیستی و تقریباً نبود هرگونه پاسخگویی قانونی، به پاک‌سازی سیستماتیک جمعیت فلسطینی انجامیده است.

بر اساس این گزارش، حملات شهرک‌نشینان صهیونیست از ماه مارس و آوریل سال جاری به‌طور چشمگیری تشدید شده و شامل قتل، تعرض، خشونت جنسی، آسیب‌های جسمی و روانی، بازداشت خودسرانه، آتش‌سوزی عمدی، تخریب اموال و سرقت بوده است.

این موج خشونت همزمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ داده، اما روند صعودی آن از زمان روی کار آمدن دولت فعلی اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شده است.

حمله شبانه به روستای حمصه؛ شکنجه و تهدید به آتش‌سوزی

در یکی از موارد مستندشده، ساکنان روستای حمصه در شمالی‌ترین نقطه کرانه باختری، بامداد ۱۳ مارس با حمله هماهنگ ۸۰ تا ۱۰۰ شهرک‌نشین نقاب‌دار مواجه شدند.

مهاجمان دست و پای یکی از اهالی را با بست‌های پلاستیکی بستند و با ضربات مکرر بر صورتش، او را به شدت مجروح کردند. پدر و برادر وی نیز با چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و یک دختر خردسال نیز توسط مهاجمان پرتاب شد و از ناحیه سر و صورت آسیب دید. همچنین شهرک‌نشینان تهدید کردند که در صورت ماندن در منطقه، برمی‌گردیم و شما و چادرهایتان را می‌سوزانیم.

افزون بر این، مهاجمان حدود ۴۰۰ رأس دام، که منبع اصلی معیشت خانواده‌ها بود، را به سرقت بردند و تأسیسات آبی و پنل‌های خورشیدی را نیز تخریب کردند.

آوارگی ۵۰ خانواده در المعرجات شرقیه؛ تخریب خانه‌ها برای جلوگیری از بازگشت

در منطقه المعرجات شرقیه در شمال غرب اریحا، ۵۰ خانواده ساکن، پس از سال‌ها حمله و آزار، سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۵ مجبور به فرار شدند.

شهرک‌نشینان یک پایگاه جدید در وسط روستا ایجاد کردند و با ورود حیوانات به روستا، دانش‌آموزان را از مدرسه و ساکنان را از آب محروم کردند و در فوریه ۲۰۲۶، خانه‌های باقی‌مانده را تخریب کردند تا امکان بازگشت برای همیشه از بین برود.

در روستای المغیر در شمال شرق رام‌الله، در ۲۱ آوریل، جهاد ابونعیم (۳۲ ساله) و برادرزاده‌اش اوس النعسان (۱۴ ساله) در جریان حمله به یک مدرسه پسرانه به شهادت رسیدند. این حادثه نشان‌دهنده تداوم خشونت علیه غیرنظامیان، از جمله کودکان، در کرانه باختری است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ میانگین روزانه ۶.۶ حمله شهرک‌نشینان ثبت کرده که بالاترین نرخ تاریخی است. تا ۲۴ ژوئیه امسال، شهرک‌نشینان ۱۵ فلسطینی از جمله دو کودک را به قتل رسانده‌اند.

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید دارد که این خشونت با توسعه سریع شهرک‌سازی ارتباط مستقیم دارد.

طبق داده‌های سازمان «صلح‌اکنون»، دولت فعلی رژیم صهیونیستی ایجاد ۲۴۸ پایگاه شهرک‌نشینی جدید را تسهیل کرده که ۶۵ مورد آن در سال ۲۰۲۶ تا اوایل اوت بوده است. این پایگاه‌ها اکنون بر بیش از ۱۸ درصد از مساحت کرانه باختری تسلط دارند.

سارا صنبر، پژوهشگر این سازمان، خاطرنشان کرد که دولت رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان در هدف مشترک «دستیابی به بزرگ‌ترین مساحت ممکن از زمین با کمترین تعداد فلسطینی» اشتراک نظر دارند و مقامات نه تنها خشونت را تغذیه می‌کنند، بلکه آن را به‌شدت ممکن می‌سازند.

این سازمان نسبت به تداوم این روند و تبدیل آن به یک سیاست سازمان‌یافته برای تغییر ترکیب جمعیتی کرانه باختری هشدار داده است.

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