شکاف میان هویت ملی بحرین و اتهام «وابستگی به خارج»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علی الفایز» نویسنده بحرینی با رد اتهامات «وابستگی و ارتباط با تجاوز» بخش بزرگی از مردم، مدعی شد که مردم بحرین از آگاهی عمیقی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردارند و نمیتوان این آگاهی را با برچسبهایی مانند تروریسم یا از طریق فشار و تهدید مخدوش کرد.
وی همچنین ادعا کرد که طرح موضوع «آگاهی مردم» از سوی مقامهای ارشد بحرینی تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از عملکرد حکومت و آنچه «فروش حاکمیت و استقلال کشور به قدرتهای خارجی» خوانده شده، است.
در ادامه این یادداشت، بر عربی و اسلامی بودن هویت بحرین تأکید شده و نویسنده مدعی است که مردم این کشور با وجود توافقهای مرتبط با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، همچنان هویت عربی و اسلامی خود را حفظ کردهاند.
وی همچنین حمایت از حمله به یک کشور همسایه و مسلمان را مغایر با ارزشهای عربی و اسلامی دانسته و حکومت بحرین را به حمایت از این حملات و محدود کردن برخی شعائر دینی متهم کرده است.
«الفایز» همچنین اعتماد عمومی به دولت را مسئلهای دانسته که از طریق سخنرانی و تبلیغات ایجاد نمیشود، بلکه به رابطه میان مردم و حکومت و وجود نهادهای منتخب و بیانگر اراده عمومی وابسته است.
او در ادامه، با اشاره به استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاههای نظامی در بحرین و برخی کشورهای منطقه، مقامهای بحرینی را متهم کرد که با طرح اتهام علیه رهبران دینی و اجتماعی، درصدد گریز از مسئولیتهای خود هستند.
نویسنده در پایان، اتهام «وابستگی به خارج» را متوجه حکومت بحرین کرده و مدعی شد که این حکومت طی دهههای گذشته به قدرتهای خارجی از جمله انگلیس، آمریکا و در سالهای اخیر رژیم صهیونیستی متکی بوده است.
وی این وابستگی را عامل بخشی از سیاست خارجی و داخلی حکومت دانست و ادعا کرد که این سیاستها با خواست، منافع و هویت بخش بزرگی از مردم بحرین در تعارض است.
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