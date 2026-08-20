بحرین حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه را محکوم نکرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت «مرآة البحرین» در گزارشی مدعی شد که با گذشت بیش از ۳۵ ساعت از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور در حومه ادلب سوریه، وزارت خارجه بحرین هیچ بیانیه‌ای در محکومیت این حمله صادر نکرده است.

این گزارش همچنین مدعی شد که روزنامه‌های محلی بحرین در شماره روز چهارشنبه ۱۹ اوت، اظهارات جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره حمله به سوریه را منتشر نکرده‌اند.

البدیوی ضمن محکومیت این حملات، از جامعه جهانی خواسته بود مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را انجام داده و رژیم صهیونیستی را به توقف حملات به سوریه و پایان دادن به اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور ملزم کند.

به نوشته «مرآة البحرین»، روزنامه «الشرق الأوسط» اظهارات دبیرکل شورای همکاری را به عنوان موضع مشترک کشورهای خلیج فارس منتشر کرده و هم‌زمان مواضع جداگانه عربستان، قطر، مصر و اردن را نیز آورده است.

این رسانه همچنین به صدور بیانیه محکومیت از سوی وزارت خارجه امارات اشاره کرده و در مقابل مدعی شده است که وزیر خارجه بحرین در همین زمان بیشتر بر موضوعات مربوط به روابط عمومی و «روز جهانی اقدام بشردوستانه» تمرکز داشته است.

این گزارش به اظهارات عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین نیز اشاره کرده که در آن بر نقش بحرین در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و حمایت از طرح صلح در غزه تأکید شده بود.

به نوشته «مرآة البحرین»، الزیانی همچنین از نقش بحرین به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت در پیگیری مسائل انسانی و توسعه‌ای سخن گفته است.

در بخش پایانی گزارش، «مرآة البحرین» به روابط بحرین و رژیم صهیونیستی پس از امضای توافق‌های ابراهیم در سپتامبر ۲۰۲۰ پرداخته و مدعی شده است که این کشور در سال‌های اخیر روابط نظامی، امنیتی و تجاری خود با رژیم صهیونیستی را گسترش داده است.

این رسانه همچنین مشارکت بحرین در ائتلاف دریایی تحت عنوان «نگهبان رفاه» در دریای سرخ را در چارچوب سیاست خارجی این کشور مورد انتقاد قرار داده است.

............

پایان پیام