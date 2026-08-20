ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد منطقه خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب کاربری سنتکام با انتشار تصویری نوشت: ملوانان آمریکایی در تاریخ ۲۰ اوت (امروز)، همزمان با عبور ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دریای عرب، بر روی عرشه آن فعالیت می‌کنند.

گروه ضربت ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دیروز که وارد حیطه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه شد، طبق برنامه مشغول به فعالیت است.

ناو هواپیمابر جورج واشنگتن هفته گذشته ویتنام را ترک کرد و برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن به سمت خاورمیانه حرکت کرد.

معمولا میان ماموریت ناوهای هواپیمابر در زمان جابه‌جایی، مدتی هم‌پوشانی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد تا ناو لینکلن پس از ۹ ماه استقرار به بندر اصلی خود در سن‌دیگو بازگردد.

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