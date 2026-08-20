  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

با اعلام سنتکام؛

ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد منطقه خاورمیانه شد

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵
کد مطلب: 1854882
ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد منطقه خاورمیانه شد

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ورود ناو هواپیمابر جروج واشنگتن به منطقه عملیاتی خاورمیانه پس از ناکامی ناو آبراهام لینکلن در انجام مأموریت‌های رزمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حساب کاربری سنتکام با انتشار تصویری نوشت: ملوانان آمریکایی در تاریخ ۲۰ اوت (امروز)، همزمان با عبور ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دریای عرب، بر روی عرشه آن فعالیت می‌کنند.

گروه ضربت ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از دیروز که وارد حیطه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه شد، طبق برنامه مشغول به فعالیت است.

ناو هواپیمابر جورج واشنگتن هفته گذشته ویتنام را ترک کرد و برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن به سمت خاورمیانه حرکت کرد.

معمولا میان ماموریت ناوهای هواپیمابر در زمان جابه‌جایی، مدتی هم‌پوشانی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است چند هفته دیگر طول بکشد تا ناو لینکلن پس از ۹ ماه استقرار به بندر اصلی خود در سن‌دیگو بازگردد.

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha