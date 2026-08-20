به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدمهدی پورمدنی در گفتوگویی، با اشاره به استقبال روزافزون مردم از دریافت پاسخهای دینی در بسترهای آنلاین، از پاسخگویی به حدود 37 درصد مراجعان درگاههای پاسخگویی فضای مجازی در سال جاری خبر داد و گفت: برای پاسخگویی مطلوب به نیاز جامعه، ظرفیت فعلی باید دستکم سه برابر افزایش یابد.
وی در تشریح خدمات این مرکز در فضای مجازی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مخاطبان ترجیح میدهند پرسشهای دینی خود را از طریق فضای مجازی مطرح کنند و به همین دلیل، مرکز طی سالهای اخیر خدمات خود را بر بستر «سامانه جامع پاسخگو» متمرکز کرده است.
پورمدنی افزود: این سامانه در دو نسخه وب و اپلیکیشن ارائه میشود و امکاناتی مانند پاسخگویی آنلاین و آفلاین، گفتوگوی متنی زنده، جستوجوی هوشمند در بانک پرسش و پاسخ، کانالهای تخصصی، آرشیو سوابق گفتوگو و امکان اشتراکگذاری محتوا در شبکههای اجتماعی را در اختیار کاربران قرار میدهد؛ هدف ما این است که دسترسی مردم به پاسخهای معتبر دینی ساده، سریع و در هر زمان ممکن باشد.
رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به محدودیت ظرفیت پاسخگویی گفت: با وجود تلاش شبانهروزی کارشناسان، در سال جاری تنها توانستهایم به حدود 37 درصد مراجعان درگاههای پاسخگویی فضای مجازی پاسخ ارائه کنیم و بخش قابل توجهی از پرسشگران به دلیل محدودیت نیروی انسانی و امکانات، پاسخی دریافت نکردهاند.
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد نیاز جامعه بسیار فراتر از ظرفیت موجود است و اگر بخواهیم شرایط مطلوبی را تجربه کنیم، باید ظرفیت پاسخگویی دستکم سه برابر شود. حتی برای اینکه بتوانیم پاسخگوی بخش قابل قبولی از درخواستهای مردم باشیم، افزایش حدود 150 درصدی ظرفیت فعلی ضروری است و تحقق این موضوع نیازمند حمایت جدی در حوزه نیروی انسانی، زیرساختهای فنی و توسعه خدمات است.
پورمدنی درباره دیگر مأموریتهای اداره پاسخگویی فضای مجازی عنوان کرد: مأموریت این اداره صرفاً پاسخ دادن به پرسشها نیست؛ ما بهصورت مستمر فضای مجازی را رصد میکنیم تا شبهات و مسائل نوپدید را شناسایی کنیم و سپس با همکاری گروههای علمی، پاسخهای مستند و متناسب با مخاطبان تولید میشود.
وی گفت: بر کیفیت علمی و سرعت پاسخگویی نیز نظارت داریم و محتوای تولیدشده را در قالبهای متنوعی مانند اینفوگرافیک، موشنگرافیک، کلیپ، عکسنوشته و محتوای متنی منتشر میکنیم. همچنین شبکه توزیع گستردهای برای انتشار محتوا در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ایجاد کردهایم تا علاوه بر پاسخ به سؤال، از گسترش شبهات نیز پیشگیری کنیم
رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به فعالیتهای این مرکز در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از مهمترین پروژههای مرکز، توسعه دستیار هوشمند «دیندان» است که با تکیه بر بانک عظیم پرسش و پاسخهای معتبر مرکز و فناوری هوش مصنوعی طراحی شده است.
پورمدنی افزود: این پروژه از سال 1398 آغاز شد و اکنون به مرحلهای رسیده که میتواند دسترسی 24 ساعته به پاسخهای دینی را فراهم کرده و بخشی از بار پاسخگویی کارشناسان را کاهش دهد. هسته این سامانه بر پایه بیش از چهار میلیون رکورد پرسش و پاسخ معتبر آموزش دیده و صرفاً از منابع پالایششده و تأییدشده مرکز استفاده میکند که این موضوع به افزایش دقت پاسخها و کاهش احتمال تولید اطلاعات نادرست کمک میکند.
وی درباره چشمانداز آینده پاسخگویی دینی در فضای مجازی گفت: آینده پاسخگویی دینی بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین قابل تصور نیست، اما فناوری هرگز جایگزین کارشناسان دینی نخواهد شد؛ بلکه ابزاری برای افزایش سرعت، دقت و دسترسی است
رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با توسعه سامانههای هوشمند، ارتقای کیفیت محتوای علمی و افزایش ظرفیت پاسخگویی، شرایطی فراهم کنیم که هیچ پرسشگری بدون پاسخ نماند. تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهای فنی، تقویت منابع انسانی متخصص و حمایت از پروژههای دانشبنیان در حوزه پاسخگویی دینی است.
پورمدنی تأکید کرد: تلفیق دانش دینی اصیل با فناوریهای نوین میتواند الگویی موفق برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در عصر دیجیتال باشد.
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