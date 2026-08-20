به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حسینی بوشهری نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگویی اظهار داشت: گرچه شهادت رهبر عزیز ما واقعاً یک ضایعه بزرگی بود برای امت اسلامی، ولی حقیقتاً و واقعاً آنچه که من میتوانم در اینجا مطرح کنم، این است که یک رستاخیزی به پا شد.
وی افزود: این ملت برای دنیا شناخته شده بود، اما با شهادت رهبر شهید، آن هم با آن کیفیت، خودش و خانوادهاش، آن هم در منزلش، دنیا را در بهت و ناراحتی فرو برد و در حقیقت عظمت ایران را به رخ دنیا کشید.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: این شهادت آنچنان تأثیر گذاشت که دوست و دشمن در بهت و ناباوری فرو رفتند و من فکر میکنم تا سالها عظمت این شهادت و فداکاریهای رهبر شهید در طول این ۳۷ سال رهبریشان، هم برای ملت ما الگو است و هم برای دنیای اسلام و بلکه دنیای بشریت.
آیتالله حسینی بوشهری تصریح کرد: هنوز به نظرم قضاوت زود است. هرچه زمان بگذرد و ابعاد شخصیتی ایشان برای جهانیان روشن شود، حتی دیگران قلم بزنند و سخن بگویند، آنجا معلوم میشود این شخصیت به عنوان یک شخصیت نمونه تاریخ قرن ما، بلکه قرنهای مختلف بعد از ائمه معصومین(ع) شناخته خواهد شد.
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