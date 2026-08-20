ملت ایران تا انتقام خون امام شهید، از پای نخواهند نشست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حسینیخراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان در گفتگویی اظهار داشت: این مسئله بسیار بسیار پراهمیتی است که یک ملت بزرگ، متمدن، قدرتمند، ریشهدار، مؤمن و انقلابی، عزیزشان، جانشان، رهبرشان و امامشان را در راه آرمانهای بلند ایمانی و انقلابی، به دست شقیترین اشقیای عصر از دست دادهاند و تا گرفتن انتقام خون پاک امام خود، از پای نخواهند نشست.
وی افزود: ما امیدواریم خدای بزرگ، ملت و نظام و رهبر ما را یاری کند و یک روزی شاهد مرگ این جنایتکار بزرگ تاریخ، به عنوان قاتل این همه شهید و قاتل رهبر شهید باشیم.
عضو فقهای شورای نگهبان عنوان کرد: ملت بزرگ ایران و امت اسلامی انتقام خون قائد شهید را مطالبه اصلی خود می دانند و از این درخواست به حق خود کوتاه نخواهند آمد.
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