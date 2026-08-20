به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاندار قم در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در گفتوگویی اظهار داشت: عزادار بودن مردم عزیز ایران برای این است که آقایشان برایشان مؤثر و مهم بوده است؛ بیش از چهار دهه زندگی با عزت داشتند و شرافتمندانه زندگی کردند و بیش از چهار دهه مردم را رهبری کردند تا در زیر سایه امام زمان(عج) زندگی کنند.
اکبر بهنامجو افزود: مردم این فضای با معنویت و سالم را برای خودشان، خانواده و بچههایشان، مدیون رهبری حضرت آقا میدانند. به خاطر همین است که ما میگوییم علاوه بر عزت و سعادتی که داریم، پیشرفتهای خوبی هم در کشور داشتیم.
استاندار قم عنوان کرد: ما علیرغم همه تهدیدها و تحریمها، باز هم در خیلی از مباحث علمی در دنیا در طراز اول قرار گرفتیم، از همه جهت پیشرفت کردیم و این پیشرفت را همه مدیون رهبر شهید هستیم.
بهنامجو تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما این است که مسیر عزت، پیشرفت و استقلال کشور را با قدرت ادامه دهیم و اجازه ندهیم دشمنان در اراده ملت خللی ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران با حضور گسترده خود نشان دادند که قدردان سالها مجاهدت و هدایت رهبر شهید هستند و باید این مسیر را با وحدت و انسجام ادامه دهند.
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