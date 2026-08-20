انسجام ملی، اقتدار و ولایت فقیه رمز قدرت ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگویی در قم اظهار داشت: رهبر شهید بر سه چیز تأکید داشتند؛ اول، انسجام ملی و وحدت بود که مردم باید وحدت داشته باشند، انسجام داشته باشند.

وی افزود: نکته دوم، اقتدار بود که سپاه و ارتش باید اقتداری داشته باشند که بتوانند در مقابل دشمن بایستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نکته سوم، این است که رهبری واحدی وجود داشته باشد که آن رهبری واحد همان ولایت فقیه است که امام خمینی(ره) ابداع فرمودند. اگر این سه مطلب هماهنگ باشد؛ یعنی انسجام ملی، میدان و خیابان و رهبری واحد که تحت نظر ولایت فقیه، حضرت آیت‌الله حاج آقا مجتبی خامنه‌ای عزیز است، هیچ نیرویی نمی‌تواند در مقابل این قدرت مقاومت کند.

فقیهی تصریح کرد: خداوند متعال، پیروزی را نصیب ایران قوی کرده و خواهد کرد.

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