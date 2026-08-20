امام شهید نقشی کلیدی در گسترش اسلام ناب محمدی در دنیا داشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ فال مسؤل دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه در گفتگویی اظهار داشت: آن نقشه‌هایی که استکبار داشت و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صهیونیست‌ها، با پیش‌بینی‌های به‌جای مقام معظم رهبری در طول ده‌ها سال سکانداری این نظام، به گونه‌ای برای مردم روشن شد که مردم یکپارچه در جهت آنچه که این امام شهید بیان کرده بودند، بسیج شدند.

وی افزود: مردم با گوشت و پوست و استخوان و جانشان احساس کردند که شخصیتی که تمام‌عیار در جهت اسلام ناب، مردم را هدایت کرده، شخص امام شهید بوده است؛ لذا شهادت این امام هم همه اقشار مردم را به صحنه آورد.

مسؤل دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه عنوان کرد: شهادت امام شهید با تمام دسیسه‌هایی که دشمن کرده بود و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده بود، شکست خورد و به لطف حق تعالی، ابعاد شخصیتی امام شهید و زوایای آن حکمرانی اسلامی ناب محمدی که امام شهید بنیانگذاری کردند و از آن حفاظت کردند، بعد از رهبر کبیر انقلاب، این مردم و این امت اسلام و این نظام را بیمه کرده است.

فرخ فال تصریح کرد: ان‌شاءالله همان‌گونه که امام شهید در بیانیه گام دوم فرمودند، این انقلاب مقدمات ظهور امام زمان را فراهم خواهد کرد و تمام بیگانگان و دشمنان را به زباله‌دان تاریخ منتقل خواهد کرد.

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