هاشم الحیدری: تشییع امام شهید بزرگترین تشییع در تاریخ عراق بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم الحیدری دبیرکل جنبش عهدالله عراق در گفتگویی در قم اظهار داشت: تشییع قائد شهید امت در عراق بزرگترین تشییع در تاریخ عراق بود. نگاه مردم عراق به رهبر شهید، نه فقط به عنوان مرجع تقلید بلکه هم رهبر، مجاهد فی سبیل الله، رهبر جبهه حق و ایستادن در مقابل آمریکا و اسرائیل و شهادت در جنگ است.

وی افزود: حضور ۱۰ میلیون نفر از مردم عراق در تشییع قائد شهید قبل از اربعین خیلی خوب بود.

دبیرکل جنبش عهدالله عراق عنوان کرد: بعد از این تشییع وحدت بیشتری بین جامعه اسلامی، امت اسلامی و به خصوص بین مردم ایران و مردم عراق نیاز است.

الحیدری تصریح کرد: نقطه قدرت جهان اسلام و جهان تشیع در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز جهان اسلام و عراق به عنوان مرکز عتبات است.

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