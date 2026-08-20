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روایت زیارت مسلمانان جهان به نیابت از امام شهید در حج و اربعین

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
کد مطلب: 1854907
روایت زیارت مسلمانان جهان به نیابت از امام شهید در حج و اربعین

زائران زیادی از کشورهای دیگر در حج امسال به ما مراجعه می‌کردند که در این سفر به یاد امام شهید زیارت نیابتی به جا آوردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در گفتگویی گفت: عشق به امام شهید امت اختصاص به الان و بعد از شهادت ایشان ندارد. در زمان حیات ایشان هم زائران به نیابت از ایشان عمره انجام می‌دادند و در مکه طواف می‌کردند.

وی افزود: در سال‌های قبل هم در مشایه، زائران امام حسین(ع) به نیابت از رهبر شهید پیاده روی می‌کردند و ایشان را شریک می‌کردند.

نواب گفت:‌زائران زیادی از کشورهای دیگر در حج امسال به ما مراجعه می‌کردند که در این سفر به یاد امام شهید هم طواف کردند، هم نماز خواندند، عبادت کردند و یاد ایشان در ذهن عموم مسلمانان کشورهای دیگر بود .

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت  تاکید کرد: جبهه استکبار خیلی تلاش کرد که نام رهبر شهید خاموش شود ولی خداوند می‌خواست که این نام برجسته باشد و در ایام حج بسیاری از زائران کشورهای دیگر که به ما مراجعه می‌کردند خوشحال بودند که ایران توانست بعد از شهادت امام شهید، دشمن اسلام و مسلمان‌ها یعنی اسرائیل و آمریکای جنایتکار را تنبیه کند.

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