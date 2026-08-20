روایت زیارت مسلمانان جهان به نیابت از امام شهید در حج و اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در گفتگویی گفت: عشق به امام شهید امت اختصاص به الان و بعد از شهادت ایشان ندارد. در زمان حیات ایشان هم زائران به نیابت از ایشان عمره انجام میدادند و در مکه طواف میکردند.
وی افزود: در سالهای قبل هم در مشایه، زائران امام حسین(ع) به نیابت از رهبر شهید پیاده روی میکردند و ایشان را شریک میکردند.
نواب گفت:زائران زیادی از کشورهای دیگر در حج امسال به ما مراجعه میکردند که در این سفر به یاد امام شهید هم طواف کردند، هم نماز خواندند، عبادت کردند و یاد ایشان در ذهن عموم مسلمانان کشورهای دیگر بود .
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: جبهه استکبار خیلی تلاش کرد که نام رهبر شهید خاموش شود ولی خداوند میخواست که این نام برجسته باشد و در ایام حج بسیاری از زائران کشورهای دیگر که به ما مراجعه میکردند خوشحال بودند که ایران توانست بعد از شهادت امام شهید، دشمن اسلام و مسلمانها یعنی اسرائیل و آمریکای جنایتکار را تنبیه کند.
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