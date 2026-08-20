به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برهانالدین دوران، رئیس بخش اطلاعرسانی دفتر ریاستجمهوری ترکیه، گفت: تهدیدهای نتانیاهو و دروغپردازیهایش علیه ترکیه و سوریه بازتاب جدیدی از انزوای بینالمللی اوست.
وی افزود: ما همچنان در کنار کشورهایی که سیاست مبتنی بر صلح را در منطقه دنبال میکنند، و در رأس آنها سوریه، خواهیم ایستاد و با فعالیتهای بیثباتکننده نتانیاهو، عامل نسلکشی، مبارزه خواهیم کرد.
دوران با بیان اینکه ما به اندازه کافی تجربه داریم که وارد بازیهای افرادی مانند نتانیاهو که صلح و ثبات را تضعیف میکنند، نشویم، ادعا کرد: ما کشوری هستیم که در سراسر جهان به خاطر رویکردش برای دستیابی به صلح مورد تقدیر قرار گرفتهایم.
فراخوان به اقدام مؤثرتر جامعه بینالمللی در برابر اسرائیل
سخنگوی وزارت دفاع ترکیه نیز امروز از جامعه بینالمللی خواست در واکنش به اقدامات رژیم اسرائیل علیه صلح و ثبات منطقهای، مواضع و اقدامات مشخصتر و مؤثرتری اتخاذ کند.
«زکی آکتورک» گفت: اولویت ترکیه جلوگیری از کشیده شدن منطقه به درگیری و بیثباتی بیشتر و فراهم کردن زمینه برای برقراری پایدار صلح و امنیت است.
وی تأکید کرد: آنکارا در همین چارچوب، همکاری و مشارکت خود را برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و کمک به این کشور برای دستیابی به ساختاری باثبات و امن با جدیت ادامه خواهد داد.
آکتورک بار دیگر تأکید کرد: جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد مداخلات نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای همسایه به امری عادی و پذیرفتهشده تبدیل شود.
گفتنی است، نتانیاهو پس از بمباران فرودگاه «ابوظهور» در حومه شهر ادلب در شمال سوریه توسط جنگندههای رژیم اسرائیل، تهدید کرد که تلآویو در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد تا پایگاه نظامی ترکیه در خاک سوریه، تهدیدی علیه امنیت این رژیم ایجاد کند.
دفتر ریاستجمهوری ترکیه در بیانیهای با رد ادعاهای نتانیاهو درباره سوریه، این اظهارات را تلاشی برای توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه دانست.
این دفتر اعلام کرد: ادعاهای بیاساس نتانیاهو با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت سوریه مطرح میشود.
ریاستجمهوری ترکیه همچنین بر حمایت آنکارا از برقراری صلح پایدار در منطقه تأکید و اعلام کرد که آنکارا همکاری خود را با دولت سوریه برای برقراری امنیت، ثبات و رفاه در این کشور ادامه خواهد داد.
وی در پایان تأکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد سوریه بیثبات شود.
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