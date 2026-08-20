به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصر و قطر بار دیگر بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات خود برای پایان جنگ در نوار غزه تأکید کردند.

این موضوع در دیدار عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در مصر مطرح شد.

در این دیدار، مصطفی مدبولی نخست‌وزیر مصر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه و حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر نیز حضور داشتند.

پس از این دیدار، مصر و قطر در بیانیه‌ای مشترک، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را به‌شدت محکوم و نگرانی عمیق خود را از تداوم نقض آتش‌بس اعلام کردند.

دو کشور تأکید کردند تشدید حملات رژیم صهیونیستی، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس را در مقطع حساس کنونی تضعیف می‌کند و بر ضرورت اجرای تمامی تعهدات این رژیم در چارچوب توافق آتش‌بس تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که همه طرف‌ها باید از هر اقدامی که می‌تواند آتش‌بس غزه را تضعیف یا به تشدید تنش‌ها منجر شود، خودداری کنند.

مصر و قطر همچنین از جامعه بین‌المللی خواستند برای تضمین پایبندی به آتش‌بس و جلوگیری از تداوم نقض‌های آن، اقدامات لازم را انجام دهند.

تأکید بر افزایش کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه

بر اساس این گزارش، قاهره و دوحه بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به اجرای تعهدات برای پایان دادن به جنگ، با هدف ایجاد ثبات تأکید کردند.

همچنین در این نشست، بر ضرورت افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و تسریع در آغاز روند بازسازی این منطقه تأکید شد. دو طرف توافق کردند هماهنگی میان مصر و قطر درباره اجرای توافق آتش‌بس و پایان جنگ در غزه ادامه یابد و همکاری‌های مشترک برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای تقویت شود.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، تصریح کرد که میان میانجیگران آتش‌بس در غزه شامل مصر، قطر و ترکیه، هماهنگی کاملی درباره اجرای توافق وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه «توپ اکنون در زمین اسرائیل است»، افزود: تمرکز باید بر اجرای نقشه راه شورای صلح درباره آتش‌بس غزه باشد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان با نقض آتش‌بس به حملات خود در نوار غزه ادامه می‌دهد و شمار زیادی را به شهادت رسانده است.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد، بنیامین نتانیاهو با ورود نیروهای بین‌المللی ثبات‌بخش به غزه موافقت نکرده است.

این دفتر افزود: برخلاف گزارش‌های منتشرشده، اسرائیل ورود نیروی بین‌المللی به نوار غزه را تأیید نکرده است.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است، تا زمانی که حماس به‌طور کامل خلع سلاح نشود، هیچ بازسازی در نوار غزه انجام نخواهد شد.

در همین حال، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق غزه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات صهیونیستی با این اقدامات، تمامی توافق‌ها، ابتکارها و تلاش‌های میانجی‌گرانه را نادیده گرفته و همچنان سیاست کشتار و تروریسم خونین و ایجاد هرج‌ومرج در منطقه را دنبال می‌کند.

همچنین حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، تأکید کرد که در دیدار با وزیر خارجه قطر تأکید کرده که شورای صلح در غزه به دلیل عدم ایفای مسئولیت خود در فشار بر رژیم صهیونیستی، در قبال تشدید تنش‌ها و اقدامات اشغالگران مسئول است.

وی افزود که رژیم اشغالگر با ادامه حملات به غزه، جنایت وحشیانه مرتکب شده است که این اقدام، تشدید تنش خطرناک و دهن‌کجی کامل به تمامی فراخوان‌ها برای برقراری آتش‌بس به شمار می‌رود.

سخنگوی حماس همچنین تصریح کرد که شورای صلح تعیین شده از سوی آمریکا برای غزه، به دلیل کوتاهی در عمل به وظایف خود جهت اعمال فشار بر اشغالگران و ملزم کردن آن‌ها به توافقات حاصل‌شده، در برابر این تنش‌آفرینی مسئول است.

..................

پایان پیام/