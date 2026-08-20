فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی ایران را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فرانسه، در اقدامی در راستای سیاستهای خصمانه علیه فعالیتهای فرهنگی ایران در اروپا «نیلوفر شادمهری» رایزن فرهنگی ایران را اخراج کرد.
شادمهری با برگزاری رویداد هنری و نمایشهای ایرانی تصویری واقعی از اسلام و ایران ارائه میداد.
«نیلوفر شادمهری» نویسنده کتاب خاطرات سفیر با تقریظ رهبری، دکترای طراحی صنعتی از آنژه و مسلط به دو زبان فرانسه و انگلیسی است. پس از بازگشت، عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای کاربردی شد و با انتشار یادداشتهای دانشجوییاش شهرت یافت. سپس به عنوان رایزن فرهنگی ایران در فرانسه منصوب شد.
اخراج شادمهری، توجهها را به فعالیتهای فرهنگی ایران در اروپا جلب کرد. او که در کتابش از زندگی یک زن مسلمان در فرانسه نوشته بود، حالا سوژهی یک روایت خصمانۀ سیاسی شده است.
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