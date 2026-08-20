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فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی ایران را اخراج کرد

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۶
کد مطلب: 1854926
فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی ایران را اخراج کرد

نیلوفر شادمهری پیش‌تر با تألیف کتاب خاطرات سفیر (کتابی با مضمون روایت تجربه یک زن مسلمان ایرانی در فرانسه که مورد تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفت) شناخته شده بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فرانسه، در اقدامی در راستای سیاست‌های خصمانه علیه فعالیت‌های فرهنگی ایران در اروپا «نیلوفر شادمهری» رایزن فرهنگی ایران را اخراج کرد. 

شادمهری با برگزاری رویداد هنری و نمایش‌های ایرانی تصویری واقعی از اسلام و ایران ارائه می‌داد.

 «نیلوفر شادمهری» نویسنده کتاب خاطرات سفیر با تقریظ رهبری، دکترای طراحی صنعتی از آنژه و مسلط به دو زبان فرانسه و انگلیسی است. پس از بازگشت، عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای کاربردی شد و با انتشار یادداشت‌های دانشجویی‌اش شهرت یافت. سپس به عنوان رایزن فرهنگی ایران در فرانسه منصوب شد.

اخراج شادمهری، توجه‌ها را به فعالیت‌های فرهنگی ایران در اروپا جلب کرد. او که در کتابش از زندگی یک زن مسلمان در فرانسه نوشته بود، حالا سوژه‌ی یک روایت خصمانۀ سیاسی شده است.  

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