عطوان: اسرائیل با حمایت آمریکا به دنبال اشغال کامل سوریه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم و تحلیلگر برجسته فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به حملات جدید رژیم صهیونیستی به سوریه و بمباران فرودگاه ابوالظهور در حومه ادلب اختصاص داده است.

عطوان نوشت: تشدید حملات هوایی و زمینی در عمق خاک سوریه توسط نیروها و تانک‌های ارتش اشغالگر اسرائیل در این روزها تأیید می‌کند که هدف، سوریه است، صرف نظر از رژیم حاکم، چه یک جنبش مقاومت باشد و چه یک دولت همسو با صهیونیسم جهانی.

وی افزود: آنچه اسرائیل با حمایت ایالات متحده می‌خواهد، یک سوریه مطیع، ضعیف، عاری از هویت ملی و نیروهای مسلح و قرار گرفتن آن تحت اشغال صهیونیست‌هاست، درست مانند بلندی‌های جولان که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش به نتانیاهو هدیه داد.

در ادامه این مقاله آمده است که سه‌شنبه شب، دفتر نخست‌وزیری رژیم اشغالگر، مسئولیت هشت حمله هوایی انجام شده توسط جنگنده‌های اسرائیلی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را پذیرفت.

پیام حملات به فرودگاه ابوالظهور برای ترکیه و اردوغان

عطوان تصریح کرد: پیش از این، رژیم اشغالگر به بهانه وجود مواضع نظامی ایران در سوریه، این کشور را بمباران می‌کرد و اکنون پایگاه‌های ترکیه را بهانه کرده است. فرودگاه نظامی ابوالظهور که توسط جنگنده‌های صهیونیستی هدف قرار گرفت، محل استقرار نیروهای نظامی ترکیه است. این بدان معناست که این حملات هوایی، پیام اولیه‌ای به رجب طیب اردوغان و ارتش او، به فاصله کوتاهی از امضای اتحاد سه‌جانبه با عربستان و پاکستان موسوم به «توافق مکه» است.

سردبیر رأی الیوم تصریح کرد: اولین پیامی که رژیم صهیونیستی می‌خواهد به ترکیه و به ویژه شخص اردوغان ارسال کند، این است که جایی برای ترکیه در خاک سوریه وجود ندارد و آنکارا نمی‌تواند نقشی در بازسازی ارتش سوریه داشته باشد؛ زیرا سرزمین سوریه، از شمال تا جنوب، شرق و غرب، متعلق به اسرائیلی‌هاست!

عطوان ادامه داد: ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه از نیروهای خود که بیشتر جنوب سوریه را در درعا، قنیطره و مناطق دیگر اشغال کرده‌اند، بازدید کرد. زمان این بازدید با دقت محاسبه شده بود و تنها یک روز پس از بمباران پایگاه هوایی ابوالظهور انجام شد و تلویحاً نشان داد که شمال، جنوب و مرکز سوریه قلمرو اسرائیل است.

اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هفته گذشته در سخنانی گفت که نیروهای اسرائیلی «برای همیشه» در جنوب سوریه باقی خواهند ماند.

عطوان در پایان تأکید کرد: هشت حمله اول اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور، ماموریت مخرب خود را به راحتی و بدون شلیک حتی یک موشک یا گلوله از سوی ترکیه انجام دادند. بنابراین آیا همین سناریو در حملات تحریک‌آمیز آینده اسرائیل تکرار خواهد شد؟ همچنین دولت موقت جدید سوریه چگونه به این توهین‌های اسرائیل پاسخ خواهد داد؟

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