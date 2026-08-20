روابط ایران و عراق تاریخی و نزدیک است/ تأکید بر تعهد به توافقنامه امنیتی با ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در جریان دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بغداد، به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت که بغداد به توافقنامه امنیتی امضا شده با تهران متعهد است.
در این دیدار، آخرین تحولات منطقه و راههای تقویت روابط بین عراق و ایران در راستای تأمین منافع دو کشور و دو ملت دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
العبودی در جریان این دیدار گفت: روابط بین دو کشورِ دوست، تاریخی و نزدیک است و پیوندهای محکمی دو ملت را به یکدیگر گره زده است.
وی افزود: ثبات عراق به نفع ثبات منطقه است و دولت علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، بر تقویت روابط با کشورهای همسایه به طور خاص و جهان به طور عام تأکید دارد.
العبودی تصریح کرد: قانون اساسی عراق اجازه وجود گروههای مسلح تهدیدکننده امنیت سایر کشورها را نمیدهد.
وی افزود: دولت عراق در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام برمیدارد و عراق به توافقنامه امنیتی مشترک بین بغداد و تهران پایبند است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز کرد و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخستوزیر، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی قضایی این کشور به طور جداگانه دیدار کرد. وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخستوزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصتهای بینظیری داشته و در نقشآفرینی منطقهای در بین کشورهای اسلامی و عربی فرصتهای بیبدیلی خلق میکنند.
وی در دیدار «نزار آمیدی»، رئیسجمهور عراق، نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافتهاند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگهای اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.
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