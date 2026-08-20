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مشاور امنیت ملی عراق:

روابط ایران و عراق تاریخی و نزدیک است/ تأکید بر تعهد به توافقنامه امنیتی با ایران

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
کد مطلب: 1854945
روابط ایران و عراق تاریخی و نزدیک است/ تأکید بر تعهد به توافقنامه امنیتی با ایران

قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، تأکید کرد که بغداد به توافقنامه امنیتی امضا شده با تهران متعهد است و قانون اساسی عراق اجازه وجود گروه‌های مسلح تهدیدکننده امنیت سایر کشورها را نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در جریان دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بغداد، به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت که بغداد به توافقنامه امنیتی امضا شده با تهران متعهد است.

در این دیدار، آخرین تحولات منطقه و راه‌های تقویت روابط بین عراق و ایران در راستای تأمین منافع دو کشور و دو ملت دوست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

العبودی در جریان این دیدار گفت: روابط بین دو کشورِ دوست، تاریخی و نزدیک است و پیوندهای محکمی دو ملت را به یکدیگر گره زده است.

وی افزود: ثبات عراق به نفع ثبات منطقه است و دولت علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر تقویت روابط با کشورهای همسایه به طور خاص و جهان به طور عام تأکید دارد.

العبودی تصریح کرد: قانون اساسی عراق اجازه وجود گروه‌های مسلح تهدیدکننده امنیت سایر کشورها را نمی‌دهد.

وی افزود: دولت عراق در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام برمی‌دارد و عراق به توافقنامه امنیتی مشترک بین بغداد و تهران پایبند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه سفر خود به عراق را آغاز کرد و با مقامات بلندپایه عراقی از جمله رئیس پارلمان، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی قضایی این کشور به طور جداگانه دیدار کرد. وی بامداد پنجشنبه به زیارت حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) در شهر مقدس کاظمین رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست‌وزیر عراق ضمن تأکید بر اشتراکات جغرافیایی و تاریخی دو کشور گفت: ایران و عراق در روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری داشته و در نقش‌آفرینی منطقه‌ای در بین کشورهای اسلامی و عربی فرصت‌های بی‌بدیلی خلق می‌کنند.

وی در دیدار «نزار آمیدی»، رئیس‌جمهور عراق، نیز با اشاره به وقوع جنگ تحمیلی سوم بیان داشت: ایران و عراق و ملت بزرگ آنها دریافته‌اند که بزرگترین مشکل و عامل اصلی تمامی اشکالات منطقه، آمریکاست و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه و پلید رژیم صهیونیستی، جنگ‌های اخیر را در منطقه رقم زده که بیشترین خسارت نیز در این جنگ‌ها به دو کشور ایران و عراق وارد آمده است.

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