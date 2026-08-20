پادکست طرز | بازی؛ سرآغاز...

معاویه نامه‌ای به امام علی (ع) فرستاد، بلکه خشمگینش کند و به مقصود خویش برسد... . اما پاسخ علی آن نبود که او می‌پنداشت. پس عمرو بن عاص مشاور محیل معاویه پیشنهاد کرد نامه‌ای دیگر به علی (ع) بنویسد نظیر نامه نخست. اما این بار تحقیر علی کند تا تحریک او در خشم گردد.