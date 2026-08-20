پادکست طرز | بازی؛ سرآغاز...

معاویه نامهای به امام علی (ع) فرستاد، بلکه خشمگینش کند و به مقصود خویش برسد... . اما پاسخ علی آن نبود که او میپنداشت. پس عمرو بن عاص مشاور محیل معاویه پیشنهاد کرد نامهای دیگر به علی (ع) بنویسد نظیر نامه نخست. اما این بار تحقیر علی کند تا تحریک او در خشم گردد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹
کد مطلب: 1854947
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی و چهارم: بازی؛ سرآغاز.
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