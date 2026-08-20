به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـحسین الحاج حسن، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، طی سخنانی درباره تحولات اخیر این کشور اعلام کرد که پایداری در این مرحله، مستلزم ترکیبی از مسئولیت سیاسی و ایمان و اعتقاد تزلزلناپذیر است.
حسین الحاج حسن در جریان یک مراسم یادبود در جنوب لبنان، با انتقاد شدید از موضع خائنانه دولت این کشور در مذاکرات مستقیم و توافق با دشمن صهیونیستی در سایه ریخته شدن خون لبنانیها اظهار داشت که توافق به اصطلاح چارچوب به همراه نتایج واهی که رئیسجمهور از آن صحبت میکند، هیچ دستاوردی برای لبنان نداشته است.
وی به عملکرد فریبکارانه صهیونیستها در مسئله عقبنشینی از خاک لبنان اشاره و تأکید کرد که چیزی به نام مناطق آزمایشی وجود ندارد و به مناطقی گفته میشود که اساساً تحت اشغال صهیونیستها نبود و بنابراین صحبت درباره آزادسازی آنها بیمعناست.
این نماینده حزبالله با اشاره به تداوم و تشدید جنایات وحشیانه صهیونیستها علیه مردم لبنان، آن هم در شرایطی که دولت این کشور همچنان اصرار به مذاکره و توافق با اشغالگران دارد، گفت: ما خواستار ارزیابی نتایج واقعی مسیر دستاوردهای خیالی هستیم که دولت لبنان از آن صحبت میکند.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین موضع جامعه بینالمللی در قبال جنایات اشغالگران را نیز به شدت زیر سوال برده و گفت: جامعه جهانی همچنان به اعمال استانداردهای دوگانه ادامه میدهد و هیچ مسئولیتی در قبال غیرنظامیانی که در حملات وحشیانه صهیونیستها قربانی میشوند بر عهده نمیگیرد.
وی افزود: متأسفانه برخی از رسانههای لبنانی هم همسو با دشمن حرکت و روایت صهیونیستی را به جای برجسته کردن درد و رنج قربانیان و خانوادههای آنها ترویج میکنند.
حسین الحاج حسن خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، طرف متجاوز هستند و سکوت کرکننده کسانی که ادعای حمایت از عربیت و کرامت عربی دارند، اما در برابر مواضع آمریکا علیه عمان و سایر تهدیدات و تحولات منطقه ساکت ماندهاند، جای سوال دارد.
این نماینده فراکسیون مقاومت اظهار داشت که حاکمیت واقعی در مواجهه با دخالت و تجاوز خارجی آزمایش میشود. اما در مورد مسئله فلسطین، ما بار دیگر تأکید میکنیم که فلسطین محور رویارویی ما با دشمن است و آن را رها نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: آرمان فلسطین صرفاً مسئله سرزمین نیست، بلکه تقابل با تهدیدات و پروژههای توطئهآمیز صهیونیستی در منطقه است. امروز ایران با قدرت در برابر پروژه آمریکایی-صهیونیستی در منطقه ایستاده و در سطح دولت، مردم، حکومت، ارتش و سپاه پاسداران منسجمتر از قبل است.
آمریکا از قدرت ایران میترسد
نماینده مذکور حزبالله گفت که جنگ اخیر و عملکرد قدرتمند ایران در هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در منطقه و همچنین هدف قرار دادن مواضع صهیونیستها در عمق فلسطین اشغالی، قدرت ایران را در پاسخ به هرگونه تجاوزی نشان داد.
الحاج حسن در ادامه صحبتهای خود به اهمیت تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و بازارهای نفت پرداخته و گفت: هرگونه رویارویی گسترده با ایران، پیامدهای منطقهای و بینالمللی گستردهای خواهد داشت. اینکه آمریکا جرات حمله گسترده علیه ایران را ندارد، به عوامل متعددی از جمله ترس از قدرت ایران در هدفگذاری زیرساختها و منافع آمریکا در منطقه برمیگردد.
این نماینده لبنانی در ادامه به وضعیت داخلی این کشور اشاره و تأکید کرد که دولت باید مسئولیت ملی در قبال آوارگان و بازسازی کشور داشته باشد. حزبالله همچنان به مسئولیت خود در این زمینه پایبند است و آن را رها نخواهد کرد.
مقاومت با حمایت قاطع ایران ایستاده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاومت در مواجهه با تجاوز مداوم صهیونیستی چه خواهد کرد؟ گفت: معادله روشن است؛ مقاومت ثابتقدم، مقاوم، تزلزلناپذیر و مصمم است و متحدی قوی، ثابتقدم و مصمم دارد، یعنی جمهوری اسلامی ایران.
الحاج حسن در پایان اظهار داشت: مرحله کنونی، با همه سختیها و چالشهایش، نیازمند توکل به خدا، ثبات در ایمان و اعتماد به تواناییها و پتانسیلهای ماست. اراده مقاومت هرگز شکسته نخواهد شد و هر اندازه نیاز باشد فداکاری میکند، اما در مقابله با چالشها ثابتقدم خواهد ماند.
.................
پایان پیام/
نظر شما