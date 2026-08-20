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نجوای اذان در گوش نوزاد تازه متولدشده در تجمعات شبانه + ویدیو

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
کد مطلب: 1854957
نجوای اذان در گوش نوزاد تازه متولدشده در تجمعات شبانه + ویدیو

در ادامه تجمعات شبانه مردم مؤمن و انقلابی قم در میدان نبوت، لحظاتی حساس و سرشار از احساس رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه گذشته، میدان نبوت قم صحنه‌ای جالب را به خود دید؛ نوزادی که تازه قدم به جهان هستی گذاشته بود، در میان شور و شعور جمعیت انقلابی، به نوای ملکوتی اذان، گوشِ جان سپرد.

والدین یک نوزاد تازه‌متولّد که تنها دو روز از عمرش می‌گذشت، با شور و شوق، فرزند خردسال خود را به دست مجریان برنامه سپردند تا نخستین کلماتی که بر گوش این فرشته‌ی کوچک می‌نشیند، نام خدا و رسالت پیامبر باشد.

پس از آنکه حجت‌الاسلام حسنعلی خوئینی، با استفاده از تریبون رسمی این تجمع، در گوش آن نوزاد اذان گفت، صدای پرصلابت «صلوات» مردم، در فضای شب پیچید و موجی از اشک شوق، جمعیت را فرا گرفت و حال و هوای میدان نبوت قم را دگرگون ساخت.

بسیاری از حاضران، این صحنه را تجلی پیوند نسل نو با آرمان‌های انقلاب و معنویت دانستند و آن را به فال نیک گرفتند.

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