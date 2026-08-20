به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه مصر با صدور بیانیهای اعلام کرد که اجرای پروژه شهرکسازی «E۱» با هدف تقسیم کرانه باختری و محاصره و جداسازی قدس شرقی، نقض آشکار قوانین و قطعنامههای مشروع بینالمللی است.
وزارت امور خارجه مصر تأکید کرد اجرای این طرح، پیوستگی جغرافیایی سرزمینهای فلسطینی را تضعیف کرده و امکان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را بهشدت تهدید میکند.
مصر همچنین مخالفت کامل خود را با تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تثبیت وضعیت موجود از طریق گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی و تغییر وضعیت حقوقی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام کرد و هشدار داد این اقدامات چشمانداز تحقق راهحل دو دولتی را تضعیف میکند.
قاهره از جامعه بینالمللی خواست مسئولیتهای خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد و برای توقف تخلفات رژیم صهیونیستی گامهای جدی و عملی بردارد. مصر همچنین بر موضع خود نسبت به تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتخت قدس تأکید کرد.
اتحادیه عرب: اسرائیل همچنان بهعنوان رژیمی سرکش عمل میکند
در همین حال، «نبیل فهمی» دبیرکل اتحادیه عرب، با انتقاد شدید از سیاستهای رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم همچنان در اقدامی خودسرانه قوانین و قواعد حقوق بینالملل را نادیده میگیرد و بهطور مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه را نقض میکند.
وی با اشاره به سکوت جامعه بینالمللی گفت: تحولات اخیر منطقه، از ادامه اجرای پروژه شهرکسازی «E۱» و صدور مناقصه برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری تا حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و تداوم حملات و گلولهباران لبنان، نشانه تداوم همین رویکرد است.
فهمی تأکید کرد این اقدامات را نمیتوان حوادثی جدا یا اقداماتی قابل توجیه با ادعاهای امنیتی دانست، بلکه این روند نشاندهنده رویکردی مستمر مبتنی بر استفاده از زور، تحمیل واقعیتهای جدید و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست.
دبیرکل اتحادیه عرب با یادآوری قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، تأکید کرد این قطعنامه غیرقانونی بودن اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر ترکیب، ویژگی و وضعیت سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، را تأیید میکند.
وی از شورای امنیت خواست موضعی روشن و قاطع برای توقف فعالیتهای شهرکسازی اتخاذ کند.
فهمی همچنین هشدار داد سکوت جامعه بینالمللی و فقدان پاسخگویی مؤثر، رژیم صهیونیستی را به ادامه اقدامات خارج از چارچوب قانون تشویق میکند و این وضعیت نهتنها کشورهای منطقه، بلکه اعتبار نظام حقوق بینالملل را نیز تهدید کرده و منطق زور را جایگزین مشروعیت بینالمللی میکند.
جزئیات مناقصه ساخت واحدهای مسکونی در منطقه «E۱»
این محکومیتها در حالی صورت میگیرد که جنبش اسرائیلی موسوم به «صلح اکنون» با انتشار گزارشی اعلام کرد که وزارت مسکن رژیم صهیونیستی در ادامه طرح گسترش شهرکسازی در کرانه باختری، مناقصهای برای ساخت یک هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی در منطقه «E۱» منتشر کرده است.
فرصت ارائه پیشنهادها برای شرکت در این مناقصه در روز ۱۹ اکتبر به پایان میرسد و این در حالی است که قرار است انتخابات رژیم صهیونیستی روز ۲۷ اکتبر برگزار شود که آزمون مهمی برای کابینه نتانیاهو خواهد بود.
بر اساس این گزارش، وزارت مسکن اسرائیل به جای مناقصه قبلی که در مجموع ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی را شامل میشد، مناقصه جداگانهای برای ۱۲۳۴ واحد صادر کرده است.
گروه «صلح اکنون» افزود: حتی ساخت و ساز جزئی پروژه «E۱» شمال و جنوب کرانه باختری رود اردن را به دو بخش مجزا تقسیم و قدس شرقی را از سایر مناطق جدا میکند.
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