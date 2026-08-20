فرودگاه و تأسیسات آرامکو عربستان در نجران هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز پنجشنبه از هدف قرار گرفتن فرودگاه و تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در منطقه نجران این کشور خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما دو عملیات نظامی با دو فروند پهپاد انجام دادیم. اولین عملیات، یک هدف حساس دشمن سعودی را در فرودگاه نجران هدف قرار داد.

وی افزود: عملیات دوم، تأسیسات شرکت آرامکو نجران را هدف قرار داد و به لطف خدا هر دو عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافتند.

سرتیپ یحیی سریع گفت: این دو عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی استان صعده یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی صورت گرفت و نیروهای مسلح یمن به محافظت از حاکمیت یمن در برابر هرگونه نفوذ و برقراری این معادله (مقابله به مثل) ادامه خواهند داد.

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