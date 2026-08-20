قالیباف در مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید در کربلا حضور یافت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ مرداد) در جریان سفر هیأت پارلمانی ایرانی به کشور عراق، در مراسم چهلمین روز خاکسپاری قائد شهید امت در کربلای معلی شرکت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیأت بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و همچنین با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو و در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر خود به کشور عراق، وارد کربلای معلی شد و ضمن زیارت مضجع شریف حضرت عباس(ع)، در مراسم چهلمین روز خاکسپاری قائد شهید امت شرکت کرد.

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