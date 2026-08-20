به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیمالهی، نماینده ولیفقیه در هند، به مناسبت روز استقلال هند با صدور پیامی، ضمن تبریک این مناسبت به دولت و مردم این کشور، برای هند و ملت آن، صلح، ثبات، وحدت، رفاه و پیشرفت روزافزون را از خداوند متعال مسئلت کرد.
وی در ادامه این پیام، هند را کشوری با تمدنی کهن و فرهنگ غنی توصیف کرد و گفته است: تنوع فرهنگی، دینی، زبانی و قومی هند، جایگاهی منحصربهفرد به این کشور در جهان بخشیده است. استقلال هند نیز حاصل سالها مبارزه، اراده و فداکاری مردان و زنانی است که برای آزادی، عزت و سربلندی کشور خود تلاش کردند و جان و زندگی خویش را در این راه فدا کردند.
نماینده ولیفقیه در هند، وحدت ملی، احترام متقابل، مدارا و همزیستی مسالمتآمیز را از عوامل اساسی پیشرفت، ثبات و شکوفایی هند دانست و بر ضرورت حفظ این ارزشها تأکید کرد.
روابط ایران و هند؛ فراتر از دیپلماسی، مبتنی بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی
وی در ادامه با اشاره به روابط ایران و هند اظهار داشته است: مناسبات دو کشور صرفاً به روابط دیپلماتیک محدود نمیشود، بلکه بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیقی استوار است که طی قرنها میان دو ملت شکل گرفته است. بهویژه در عرصههای زبان و ادبیات، علم و دانش، هنر و فرهنگ، تعاملات و تأثیرگذاریهای متقابل دو ملت، میراث مشترک و ارزشمندی را پدید آورده است.
حجتالاسلام والمسلمین حکیمالهی افزوده است: این پیشینه تاریخی و فرهنگی همچنان میتواند زمینهساز گسترش تفاهم، دوستی و همکاری میان ایران و هند باشد. دو کشور در زمینههای فرهنگی، علمی، اقتصادی و تعاملات مردمی ظرفیتهای گستردهای برای همکاری دارند که میتوان از آنها در جهت تقویت روابط دوجانبه بهره گرفت.
وی ادامه داده است: ایران و هند با استفاده از ظرفیتهای مشترک و میراث ارزشمند تاریخی و تمدنی خود، روابط دوستانه دیرینه میان دو ملت را بیش از پیش گسترش دهند و در مسیر تقویت صلح، توسعه و رفاه در منطقه و جهان نقش مؤثری ایفا کنند.
نماینده ولیفقیه در هند در پایان از خداوند متعال مسئلت کرده است که کشور هند را از نعمت صلح، ثبات، وحدت، رفاه و پیشرفت برخوردار سازد و عزت و سربلندی روزافزون مردم این کشور را رقم بزند.
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