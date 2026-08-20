قرارداد ۲.۵ میلیون دلاری سیمان میان افغانستان و ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای استاندار طالبان در فراه اعلام کرده است که در نشست مشترک اقتصادی میان هیئت‌های تجاری افغانستان و ایران، چند توافق و قرارداد در حوزه تجارت و ترانزیت به دست آمده است.

براساس این گزارش، مهم‌ترین قرارداد نهایی‌شده مربوط به خرید ۵۰ هزار تن سیمان به ارزش ۲.۵ میلیون دلار است. همچنین قرار است شماری دیگر از توافق‌های انجام‌شده در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا شوند.

این نشست با تمرکز بر گسترش روابط تجاری و ترانزیتی برگزار شده و دو طرف درباره افزایش رفت‌وآمد کامیون‌های تجاری، تسهیل فعالیت بازرگانان و رفع موانع موجود در گذرگاه‌های مرزی گفت‌وگو کرده‌اند.

دفتر رسانه‌ای استاندار طالبان همچنین گفته است که در این نشست بر اجرای سه تفاهم‌نامه پیشین و توسعه همکاری‌های مشترک در بخش‌های بهداشت، تجارت و خدمات فنی تأکید شده است.

مقام‌های محلی طالبان در فراه این توافق‌ها را بخشی از روند روبه‌گسترش مبادلات اقتصادی افغانستان و ایران دانسته و گفته‌اند اجرای آن‌ها می‌تواند به تأمین مصالح ساختمانی، افزایش تجارت و تقویت مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور کمک کند.

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