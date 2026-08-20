به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره وضعیت آموزش کودکان بازگشته به افغانستان هشدار داده و گفته است حدود دو سوم آنان همچنان از دسترسی به مدرسه محروم‌اند.

دوجاریک با استناد به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفت از حدود ۹۰۰ هزار کودک بازگشته به افغانستان، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر امکان ادامه تحصیل ندارند.

به گفته او، نظام آموزشی افغانستان با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است و کمبود مداوم بودجه نیز ظرفیت سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه برای حمایت از آموزش کودکان را کاهش داده است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنین یادآوری کرد که دختران بالاتر از پایه ششم همچنان اجازه تحصیل ندارند.

او گفت سازمان ملل و شرکای بشردوستانه آن تا حد امکان از برنامه‌های آموزشی حمایت می‌کنند، اما کاهش منابع مالی ادامه و گسترش این کمک‌ها را دشوار کرده است.

یونسکو نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود ۲.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم هستند.

این نهاد هشدار داده است که ادامه ممنوعیت تحصیل دختران، علاوه بر پیامدهای مستقیم برای آینده آنان، در بلندمدت آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی برای افغانستان به همراه خواهد داشت.

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