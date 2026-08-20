استعفای ۱۱ استاد دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای می‌گویند ۱۱ استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هرات، در اعتراض به برخورد مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با اعضای هیئت علمی این دانشگاه، استعفا کرده‌اند.

براساس گزارش رسانه‌های مرتبط با افغانستان، مأموران امر به معروف طالبان روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد، هشت استاد این دانشکده را به‌دلیل کوتاه بودن ریش بازداشت و به اداره امر به معروف منتقل کرده‌اند.

منابع گفته‌اند این استادان حدود یک ساعت در یک کانتینر در محوطه این اداره نگهداری شدند و پس از مداخله شماری از پزشکان آزاد شدند.

پس از این اتفاق، سه استاد دیگر نیز در حمایت از همکاران خود استعفا کرده‌اند و در مجموع شمار استادان مستعفی به ۱۱ نفر رسیده است.

دانشکده پزشکی دانشگاه هرات حدود ۲۲ استاد دارد و با کناره‌گیری این افراد، نزدیک به نیمی از کادر آموزشی آن از کار کنار رفته‌اند.

در نسخه استعفانامه‌ای که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، دلیل این اقدام «بی‌حرمتی امر به معروف و آزار و اذیت استادان به‌خاطر کوتاه بودن ریش» عنوان شده است.

عبدالباقی صدیقی، فضل فیضی، خلیل‌احمد روحانی، احمد جاوید یوسفی، عبدالقدیر اسحاق‌زی، سید انور نور، محمدالله یعقوبی، عبدالغفور سعیدی، عبدالکبیر جوادی، امید نهضت و عبدالاحد از جمله استادانی هستند که نام آنان در این استعفانامه دیده می‌شود.

منابع همچنین گفته‌اند طی دو سال گذشته دست‌کم ۱۰ استاد دیگر دانشگاه هرات نیز به‌صورت جداگانه و در اعتراض به برخوردهای مشابه اداره امر به معروف طالبان استعفا کرده‌اند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، مقررات گسترده‌ای درباره پوشش، ظاهر و رفتار شهروندان وضع کرده‌اند. داشتن ریش برای مردان از جمله موضوعاتی است که مأموران امر به معروف بر رعایت آن تأکید دارند و پیش از این نیز گزارش‌هایی از بازداشت یا برخورد با مردان به‌دلیل تراشیدن یا کوتاه‌کردن ریش منتشر شده است.

طالبان تاکنون درباره استعفای دسته‌جمعی استادان دانشکده پزشکی دانشگاه هرات واکنش رسمی منتشر نکرده‌اند.

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