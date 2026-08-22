به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، در طول بیش از ۳۰ سال تدریس دروس تخصصی در حوزههای علمیه شهرهای تهران و قم، تعداد زیادی از شاگردان را تربیت کردهاند که برخی از آنان، مجموعهای از دروس این استاد فرزانه را در قالب جزوات و کتابهایی تدوین کردهاند؛ آثاری که به دلایل مختلف، از جمله تواضع و شهرتگریزی استاد، هیچگاه امکان انتشار عمومی آنها فراهم نشد. در کنار ارائه این دروس حوزوی، گاه پایاننامههای تخصصی سطح چهار (دکتری) نیز با نظارت علمی ایشان و با حضور ایشان بهعنوان «استاد راهنما» تدوین میشد که این پایاننامهها نیز هیچگاه بهصورت عمومی منتشر نشده است.
در میان این آثار برجسته که هر کدام میتواند بخشی از زوایای زندگی علمی و نگاه تخصصی ایشان در علوم مختلف تفسیری، فقهی، اصولی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را آشکار کند، به نظر میرسد تنها یک اثر امکان انتشار عمومی یافته است. این پژوهش که با عنوان «مبانی قرآنی و روایی راهبردهای امام خامنهای در سیاست خارجی» در قالب پایاننامه علمی دکتری، به همت حجتالاسلام والمسلمین «مجید قاسمی شیری» تدوین شده و آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان «استاد راهنما» در تولید آن مشارکت داشتهاند، سالها بعد در قالب کتاب، توسط انتشارات زمزم هدایت، وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، در ۴۱۲ صفحه منتشر شد. در شناسنامه این کتاب، نام «مجید قاسمی شیری» بهعنوان مؤلف و نام آیتالله «سید مجتبی حسینی خامنهای» بهعنوان «ناظر علمی» درج شده است.
هنگامی که مقدمات تدوین متن فراهم شد، پیشنهاد شاگرد، «راهبردهای امام خامنهای در سیاست خارجی» بود؛ اما استاد صمیمانه به او گفت: «خوب است، ولی بیا طلبگیاش کنیم.» با این دیدگاه بود که این پایاننامه با عنوان «مبانی قرآنی و روایی راهبردهای امام خامنهای در سیاست خارجی» به تصویب رسید.
باز هم با پیشنهاد ایشان، راهبردهای آیتالله شهید خامنهای در سیاست خارجی در پنج رکن بنیادین سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و فرهنگی بررسی و مبانی قرآنی و روایی آنها نیز بهصورت کامل استخراج شد؛ تلاشی که حدود دو سال و با برگزاری جلسات متعدد با ایشان به ثمر رسید و محصول نهایی آن در قالب پایاننامه دکتری، در جلسهای با حضور ایشان دفاع شد. در همین جلسه بود که نمره استاد به این پایاننامه ۱۹/۵ اعلام شد.
حجتالاسلام مجید قاسمی در خاطرات خود از این جلسات میگفت: «در موارد متعددی که بحث از جریانات سیاسی خارج از کشور میشد، ایشان آن جریان را بهطور دقیق معرفی میفرمودند و حتی اسم کوچک سردمداران آنها را هم میدانستند!»
در کتاب «مبانی قرآنی و روایی راهبردهای امام خامنهای در سیاست خارجی»، علاوه بر بیان کلیات، راهبردهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، شامل چهار راهبرد سیاسی، پنج راهبرد اقتصادی، پنج راهبرد نظامی، سه راهبرد امنیتی و چهار راهبرد فرهنگی، و مبانی قرآنی و روایی هر یک از این راهبردها بررسی شده است.
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سید علیاصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا
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