هند محموله تازه دارو به افغانستان فرستاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رندیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد، اعلام کرد یک محموله تازه دارو و لوازم مصرفی پزشکی هند به فرودگاه کابل رسیده است.

او در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که هند به حمایت از مردم افغانستان و تقویت نظام بهداشت و درمان این کشور ادامه خواهد داد. مقام هندی جزئیاتی درباره وزن یا ارزش محموله تازه منتشر نکرده است. طالبان نیز تاکنون به‌طور رسمی درباره دریافت این کمک اظهار نظر نکرده‌اند. تصاویر منتشرشده از سوی جیسوال، حجم قابل‌توجهی از بسته‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را در فرودگاه کابل نشان می‌دهد.

این محموله بخشی از کمک‌های پزشکی روبه‌افزایش هند به افغانستان است. دهلی‌نو در ۱۷ ژوئن نیز پنج تن داروی ضروری به کابل فرستاد. پیش از آن، هند در ماه مه ۲۰ تن مواد مورد نیاز برای واکسن‌های ب‌ث‌ژ، کزاز و دیفتری و در ماه آوریل نیز ۱۳ تن واکسن ب‌ث‌ژ و تجهیزات مرتبط به افغانستان تحویل داده بود.

به گزارش خـاما پرس، هند در یک سال گذشته ده‌ها تن دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان فرستاده و محموله‌های ماه‌های دسامبر و فوریه نیز در مجموع بیش از ۷۵ تن اعلام شده است.

افزایش کمک‌های دارویی هند در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش میان طالبان و پاکستان، تجارت دارویی افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. طالبان پس از تشدید اختلافات و بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی، واردات رسمی دارو از پاکستان را متوقف و از تاجران خواستند منابع جایگزین برای تأمین دارو پیدا کنند.

مقام‌های طالبان نیز در ماه‌های گذشته خواستار افزایش همکاری هند در حوزه بهداشت و تجارت شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش از توقف واردات، بخش بزرگی از نیاز دارویی افغانستان از پاکستان تأمین می‌شد و اکنون کابل در تلاش است منابع وارداتی خود را به کشورهایی از جمله هند تغییر دهد.

اختلال در این تجارت بر بازار داخلی افغانستان نیز تأثیر گذاشته است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال در فوریه ۲۰۲۶ نشان داد که قیمت برخی داروها در کابل پس از توقف تجارت دارویی با پاکستان تا ۴۰ درصد افزایش یافته و شماری از داروها نیز از مسیرهای غیررسمی وارد بازار می‌شوند.

هند در کنار کمک‌های بشردوستانه، طی ماه‌های اخیر تعاملات سیاسی و اقتصادی خود با کابل را نیز افزایش داده است؛ با این حال، دهلی‌نو تاکنون حکومت طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت نشناخته است.

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