دستور پزشکیان برای رفع موانع تجارت با افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، هیئت دولت بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان تأکید کرده و خواستار رفع موانع موجود در مسیر تجارت و ترانزیت میان دو کشور شده است.

در این جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران، گزارشی از سفر اخیر خود به کابل و گفت‌وگو با مقام‌های طالبان ارائه کرد. وزارت جهاد کشاورزی ایران ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با افغانستان را برعهده دارد و توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی از محورهای اصلی این سفر اعلام شده بود.

براساس گزارش ارائه‌شده به هیئت دولت، طرف افغانستانی از افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی استقبال کرده و برای گسترش مبادلات تجاری با ایران اعلام آمادگی کرده است.

مشکلات گمرکی، کندی جابه‌جایی کالا، دشواری تردد کامیون‌ها و موانع موجود در گذرگاه‌های مرزی از جمله موضوعاتی بوده که در رایزنی‌های اقتصادی دو طرف مورد بررسی قرار گرفته است.

پزشکیان تأکید کرده است که روابط اقتصادی ایران و افغانستان نباید در سطح کنونی باقی بماند و دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی «مسئله‌محور»، موانع عملی پیش روی بازرگانان و ترانزیت کالا را برطرف کنند.

حجم تجارت سالانه ایران و افغانستان بیش از سه میلیارد دلار اعلام شده و مقام‌های اقتصادی دو طرف پیش‌تر از برنامه‌هایی برای افزایش تدریجی مبادلات حتی تا سقف ۱۰ میلیارد دلار سخن گفته‌اند.

تأکید تهران بر گسترش روابط اقتصادی با افغانستان در شرایطی صورت می‌گیرد که بسته‌ماندن شماری از مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان، فشار قابل‌توجهی بر صادرات افغانستان وارد کرده است. گزارش تازه آسوشیتدپرس نشان می‌دهد بسته‌شدن مرزها به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به بازار پاکستان را به‌شدت کاهش داده است.

در چنین شرایطی، توسعه مسیرهای ترانزیتی ایران، از جمله دسترسی افغانستان به بنادر چابهار و بندرعباس، برای کابل اهمیت بیشتری پیدا کرده و هم‌زمان می‌تواند سهم ایران از تجارت و ترانزیت منطقه‌ای افغانستان را افزایش دهد. مقام‌های دو کشور در ماه‌های اخیر بارها بر رفع موانع گمرکی و ترانزیتی و توسعه این مسیرها تأکید کرده‌اند.

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