به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، در مراسم اربعین «رهبر مجاهد شهید» که در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار شد، شهدا را مایه حیات جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: هرچه داریم از شهدا داریم و خودمان را مدیون شهدا می‌دانیم.

وی با اشاره به حوادث رخ‌داده در کشور طی یک سال گذشته، افزود: گیلان از جمله استان‌هایی بود که پس از اغتشاشات دی‌ماه و خیانت به اماکن عمومی و خسارت به اموال مردم، شاهد مدیریت خوبی بود و این مدیریت خیلی زود موجب عادی شدن شرایط شد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با قدردانی از دولت و همه مدیران برای مدیریت روزهای سخت جنگ رمضان، تصریح کرد: دولت با تدبیر لازم اجازه نداد فروشگاه‌ها خالی و اقلام معیشتی کمیاب شود. در چنین شرایطی، مدیریت کشور بسیار مهم است و باید قدردان مدیران و دستگاه‌های خدمت‌رسان باشیم که لحظه‌ای در ارائه خدمت به مردم کوتاهی نکردند.

حجت‌الاسلام تقوی، حل مسائل اقتصادی، به‌ویژه در حوزه گرانی و تورم، را نیز نیازمند تدبیر و مدیریت مناسب دانست و خاطرنشان کرد: مردم در این بخش نیز کمک‌کار دولت و خدمتگزاران نظام خواهند بود.

وی با بیان اینکه مردم در جریان حوادث ۱۸ دی خودشان به میدان آمدند و امنیت را برقرار کردند، گفت: با تلاش نیروهای امنیتی، کشور از فتنه، آشوب و تجزیه حفظ شد؛ زیرا دشمن از هر چهار طرف مرزها برنامه‌ریزی کرده بود، اما مردم هوشیار، وقت‌شناس و بصیر ایران به میدان آمدند و در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه حفظ امنیت را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: دشمن هنوز دست‌بردار نیست و می‌خواهد با تجزیه ایران به چند کشور کوچک، این قدرت را از بین ببرد؛ زیرا دنیا باور کرده است که ایران بزرگ یک قدرت است و امکانات متعدد و نیروهای فراوان دارد. این کشور قدرتمند در برابر بزرگ‌ترین ارتش دنیا ایستاده و بینی او را به خاک مالیده و جهانیان را متحیر کرده است.

وی عزت و اقتدار ایران اسلامی را ثمره خون شهدا و در رأس آنان رهبر شهید دانست و بیان کرد: دشمن بداند که رهبر شهید ما زنده است و حضور دارد و مدیریت می‌کند؛ زیرا سخنان، پیام‌ها، رهنمودها و بیانات او در جامعه ما جاری و ساری است و این ملت را بیش از ۱۷۰ شب در میادین شهرها نگه داشته است.

حجت‌الاسلام تقوی با بیان اینکه خون، نفس، کلام، سیره و سنت شهید تا ابد باقی می‌ماند، متذکر شد: وقتی محرم فرا می‌رسد، ایران به یک حسینیه تبدیل می‌شود و همه مردم حسینی می‌شوند؛ زیرا حسین(ع) زنده و آن‌چنان مؤثر است که پس از ۱۴۰۰ سال، یک انقلاب اسلامی را در ایران به وجود می‌آورد. انقلاب اسلامی ایران یک شعبه، شاخه و شعله‌ای از انقلاب عاشوراست.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نهضت انقلاب اسلامی را نهضتی حسینی دانست و گفت: ندای «هیهات منا الذله» را از دل فرهنگ عاشورا گرفته‌ایم و هر زن و مرد و کودک و بزرگسالی که این ندا را سر می‌دهد، به شهادت در راه خدا افتخار می‌کند.

وی شهادت را محور فرهنگ عاشورا دانست و بیان کرد: هنر امام کبیر این بود که فرهنگ عاشورا را در جامعه ما پیاده کرد و زنان و مردان ما را به امام حسین(ع) پیوند زد. آن پرچمی را که امام کبیرمان برافراشت و به امام شهیدمان سپرد و امروز در دست امام جدیدمان است و بر شانه غیرت ایشان به اهتزاز درآمده، همان پرچم عاشوراست؛ این راه، همان راه و این خط، همان خط است. همان‌گونه که امام حسن(ع) دست پاک و مطهرش را به دست پلید و پلشت یزید نداد، ما نیز با آمریکای پلید و جنایتکار کنار نخواهیم آمد.

حجت‌الاسلام تقوی، امام حسین(ع) را مقتدای ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت وفادار و فداکار ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در صحنه دفاع از انقلاب بوده و همه مشکلات را حل کرده و می‌کند؛ زیرا هیچ انقلابی بدون حضور مردم پیش نمی‌رود و هیچ رهبری بدون مردم نمی‌تواند نهضتش را به نتیجه برساند. عدم حضور و همراهی مردم، ۲۵ سال خانه‌نشینی امام علی(ع) و مظلومیت امام حسن(ع) را رقم زد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید ما رهبری مقتدر بود و می‌خواست یک ایران مقتدر بسازد، گفت: همه تلاش‌های رهبر شهید در جهت قدرت ایران بود. یکی از جنبه‌های قدرت، قدرت نرم و فرهنگی است و دشمن در این عرصه به جنگ ما آمده است؛ لذا رهبر شهید نسبت به فرهنگ و امور فرهنگی بسیار حساس بود و حیات جامعه را در حیات فرهنگی آن جامعه می‌دانست.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه رهبر شهید، جهاد تبیین را لازمه جهاد شمشیر می‌دانست، افزود: جهاد امام حسین(ع) تا ظهر عاشورا جهاد شمشیر بود که با جهاد تبیین زینب کبری(س) تکمیل شد؛ زیرا دشمن به دنبال از بین بردن جهاد شمشیر است و اگر جهاد تبیین نباشد، جهاد شمشیر بی‌اثر می‌شود. امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) به بنی‌امیه و بنی‌عباس اجازه پایمال کردن خون سیدالشهدا(ع) را ندادند.

به گفته حجت‌الاسلام تقوی، امروز روحانیون و طلاب، معلمان و اساتید و دستگاه‌های فرهنگی در خط مقدم جهاد تبیین و تبلیغ هستند و نقش مهمی در بیان دستاوردهای نظام اسلامی دارند.

وی یکی از اقدامات فرهنگی امام شهید را گسترش فرهنگ قرآنی دانست و بیان کرد: اولین نشست ایشان در ماه مبارک رمضان با فعالان قرآنی بود و توانست نهضت آموزش قرآن، حفظ و قرائت و مفاهیم و معارف قرآنی را در کشور به راه بیندازد و امروز شاهد معرفی شهرها و روستاهای قرآنی هستیم.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به علاقه و حساسیت امام شهید نسبت به زبان فارسی، ادامه داد: ایشان نقش مهمی در محتوای ادبی داشت و محتوای اشعار انقلابی را ترسیم می‌کرد؛ لذا مداحان نقش مؤثری در اداره میدان‌ها دارند و باید این محتواها را به جامعه منتقل کنند.

وی نشست با فارسی‌زبانان سایر کشورها را یکی از اقدامات امام شهید دانست و متذکر شد: ایشان همواره به دانشمندان توصیه می‌کرد که ایران را به محور علمی دنیا تبدیل کنند تا زبان فارسی به‌عنوان مرجع به رسمیت شناخته شود و همگان زبان فارسی را یاد بگیرند؛ زیرا ایشان زبان فارسی را ستون فقرات فرهنگ ملت می‌دانست و حتی بیش از مدارس و دانشگاه‌ها نسبت به آن اهتمام داشت. رهبر شهید یک ادیب، هنرشناس و شعرشناس بود و در همه بخش‌های هنری، از جمله سینما، تحول ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام تقوی با بیان اینکه خودکفایی کشور در تولید تسلیحات و ارتقای سخت‌افزارهای نظامی در زمان رهبر شهید انجام شد، خاطرنشان کرد: روزگاری به ما سیم‌خاردار نمی‌دادند، اما امروز از پهپاد شاهد ۱۳۶ ما کپی‌برداری می‌کنند.

وی رهبر شهید را معمار جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست که به معنای واقعی کلمه فرمانده کل قوا بود و اضافه کرد: صنایع نظامی ما یک کار دانش‌بنیان بود که توانست بزرگ‌ترین ارتش دنیا را به زانو درآورد. امروز ناوهای آمریکایی توانایی پهلوگیری در منطقه را ندارند و هزار کیلومتر دورتر از مرزهای آبی ایران ایستاده‌اند تا امنیتشان در برابر قدرت نظامی ایران حفظ شود.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مطالعه جنگ عراق را یکی از اقدامات مهم رهبر شهید دانست که موجب شکل‌گیری فرماندهی موزاییکی در کشور شد و تأکید کرد: با طراحی جدید فرمانده کل قوا، هر مقر نظامی در شرایط حساس، فرمانده خودش است و کارها را پیش می‌برد. در جریان جنگ رمضان شاهد هدف قرار گرفتن سران نظام و فرماندهان ارشد بودیم، اما عملیات‌های دفاعی متوقف نشد و با قدرت و قوت ادامه یافت. دشمن به دنبال ورود نیروهایش از غرب و شرق کشور بود، اما رزمندگان ما مانند ساعت به مأموریت خود عمل کردند و دشمن را ناکام گذاشتند.

تقوی مسئولان و فرماندهان نظام را تربیت‌یافتگان مکتب امام و رهبری دانست و بیان کرد: رهبر شهید با تقویت حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و... جبهه مقاومت را در خارج از کشور سامان داد و دشمن را به زانو درآورد.

وی تربیت نیروی انسانی شایسته، ارزشمند و در تراز انقلاب اسلامی را یکی از جنبه‌های قدرت سیاسی ایران دانست که توسط رهبر شهید شکل گرفته است و گفت: بسیاری از مسئولان نظام با خانواده خود به شهادت رسیدند؛ این در حالی است که ضدانقلاب همواره علیه مسئولان و محل زندگی خانواده‌های آنان تبلیغ می‌کرد و لذا مردم با دیدن این شهادت‌ها به صحنه آمدند و از انقلاب و نظام پشتیبانی کردند. قطعاً این حضورها برای رزمندگان خط مقدم روحیه ایجاد می‌کند.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود به اجتماعات شبانه مردم قدرشناس در سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: این مردم به میدان آمده‌اند تا وفاداری خودشان به آرمان‌های شهدا و نظام اسلامی را اعلام کنند.

وی با اشاره به سوابق فرهنگی و تمدنی گیلان، اضافه کرد: علما و بزرگان علمی، فقهی و ادبی خطه گیلان نقش مهمی در این فرهنگ‌سازی داشتند و سفره پرنعمت فرهنگ ملی و اسلامی را آماده و آراسته کردند؛ لذا باید یاد آنان را گرامی بداریم.

حجت‌الاسلام تقوی خدمات مردم گیلان به فرهنگ تشیع و مکتب اهل‌بیت(ع) را ستود و خاطرنشان کرد: تاریخ گیلان همچون طبیعتش، سرسبز و بانشاط است و هرکجا که اسلام و تشیع نیاز داشته، شاهد جلوداری گیلانیان بوده‌ایم. سردار جنگل مایه افتخار گیلان و ایران در اخلاص و ایمان، دلبستگی به استقلال کشور و آزادی ملت و مبارزه با دشمن و متجاوزان است.

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